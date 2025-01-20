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"كفاءة": "سخانك يفزع لك" عند اختيارك المستوى الأعلى في البطاقة

شدد على ضرورة اختياره لضمان التوفير في الاستهلاك

شدد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" على ضرورة اختيار المستوى الأعلى في بطاقة الطاقة الملصقة على السخانات في نقاط البيع والمراكز المخصصة للأجهزة الكهربائية لضمان التوفير في الاستهلاك.

وأفاد أن "سخانك يفزع لك" في حال اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة تزداد كفاءة الجهاز ويقل استهلاكه للطاقة.

وأوضح البرنامج أن مكونات البطاقة الجديدة احتوت على قارئ الاستجابة السريع، الاستهلاك السنوي للطاقة، معامل كفاءة الطاقة EER، سعة التبريد، سعة التدفئة، معامل كفاءة الأداء، الرقم المرجعي للمواصفة، نوع المكيف، الاسم التجاري، رقم الموديل، بلد الصنع، رقم التسجيل، الرقم التسلسلي، ولوحات العرض التي تتضمن الاستهلاك السنوي التقريبي من الكهرباء، والصيغة النظامية بعدم إزالة أو تغطية أو العبث ببطاقة كفاءة الطاقة.

كفاءة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"كفاءة": "سخانك يفزع لك" عند اختيارك المستوى الأعلى في البطاقة
سبق

شدد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" على ضرورة اختيار المستوى الأعلى في بطاقة الطاقة الملصقة على السخانات في نقاط البيع والمراكز المخصصة للأجهزة الكهربائية لضمان التوفير في الاستهلاك.

وأفاد أن "سخانك يفزع لك" في حال اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة تزداد كفاءة الجهاز ويقل استهلاكه للطاقة.

وأوضح البرنامج أن مكونات البطاقة الجديدة احتوت على قارئ الاستجابة السريع، الاستهلاك السنوي للطاقة، معامل كفاءة الطاقة EER، سعة التبريد، سعة التدفئة، معامل كفاءة الأداء، الرقم المرجعي للمواصفة، نوع المكيف، الاسم التجاري، رقم الموديل، بلد الصنع، رقم التسجيل، الرقم التسلسلي، ولوحات العرض التي تتضمن الاستهلاك السنوي التقريبي من الكهرباء، والصيغة النظامية بعدم إزالة أو تغطية أو العبث ببطاقة كفاءة الطاقة.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
05:44 PM

"كفاءة": "سخانك يفزع لك" عند اختيارك المستوى الأعلى في البطاقة

شدد على ضرورة اختياره لضمان التوفير في الاستهلاك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شدد البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" على ضرورة اختيار المستوى الأعلى في بطاقة الطاقة الملصقة على السخانات في نقاط البيع والمراكز المخصصة للأجهزة الكهربائية لضمان التوفير في الاستهلاك.

وأفاد أن "سخانك يفزع لك" في حال اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة تزداد كفاءة الجهاز ويقل استهلاكه للطاقة.

وأوضح البرنامج أن مكونات البطاقة الجديدة احتوت على قارئ الاستجابة السريع، الاستهلاك السنوي للطاقة، معامل كفاءة الطاقة EER، سعة التبريد، سعة التدفئة، معامل كفاءة الأداء، الرقم المرجعي للمواصفة، نوع المكيف، الاسم التجاري، رقم الموديل، بلد الصنع، رقم التسجيل، الرقم التسلسلي، ولوحات العرض التي تتضمن الاستهلاك السنوي التقريبي من الكهرباء، والصيغة النظامية بعدم إزالة أو تغطية أو العبث ببطاقة كفاءة الطاقة.

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