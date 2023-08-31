خلال 24 ساعة.. مصر تسجّل 263 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و6 حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 288162 من ضمنهم 238580 حالة تمّ شفاؤها، و16727 حالة وفاة.