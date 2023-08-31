خلال 24 ساعة.. مصر تسجّل 263 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و6 حالات وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 288162 من ضمنهم 238580 حالة تمّ شفاؤها، و16727 حالة وفاة.
سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و6 حالات وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 288162 من ضمنهم 238580 حالة تمّ شفاؤها، و16727 حالة وفاة.
سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و6 حالات وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 288162 من ضمنهم 238580 حالة تمّ شفاؤها، و16727 حالة وفاة.
سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 263 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و6 حالات وفاة.
وأوضحت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، الليلة، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 288162 من ضمنهم 238580 حالة تمّ شفاؤها، و16727 حالة وفاة.