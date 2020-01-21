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"السيبيرية" تندفع نحو المملكة قادمة من بلاد الشام.. شديدة البرودة

تشكّل الضباب المتجمد في الجوف والحدود الشمالية وطريف والقريات

تسيطر أجواء شديدة البرودة خلال نهاية الأسبوع في عموم مناطق شمال ووسط السعودية؛ بسبب كتلة هوائية شديدة البرودة سيبيرية المنشأ اندفعت اليوم الثلاثاء من منطقة بلاد الشام نحو شمال المملكة.

ووفق "طقس العرب" تشير الخرائط الجوية إلى استمرار سيطرة الكتلة الهوائية شديدة البرودة على مناطق واسعة من المملكة خلال الأيام القادمة، لكن سيتزامن وجود الكتلة الباردة مع ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية على أقصى شمال المملكة فجر الخميس، وبالتالي يُتوقع أن يتشكّل الضباب المتجمد في المناطق الشمالية من منطقة الجوف والحدود الشمالية وتشمل مدينتي طريف والقريات.

ويتشكّل الضباب المتجمد في درجات حرارة ما دون الصفر المئوي، فتتجمد جزيئات الضباب وتلتصق في المواد الصلبة القريبة سواء تربة أو أشجار أو نباتات، فتشكل بلورات كريستالية بيضاء.

حالة الطقس الأرصاد كتلة هوائية باردة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السيبيرية" تندفع نحو المملكة قادمة من بلاد الشام.. شديدة البرودة
سبق

تسيطر أجواء شديدة البرودة خلال نهاية الأسبوع في عموم مناطق شمال ووسط السعودية؛ بسبب كتلة هوائية شديدة البرودة سيبيرية المنشأ اندفعت اليوم الثلاثاء من منطقة بلاد الشام نحو شمال المملكة.

ووفق "طقس العرب" تشير الخرائط الجوية إلى استمرار سيطرة الكتلة الهوائية شديدة البرودة على مناطق واسعة من المملكة خلال الأيام القادمة، لكن سيتزامن وجود الكتلة الباردة مع ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية على أقصى شمال المملكة فجر الخميس، وبالتالي يُتوقع أن يتشكّل الضباب المتجمد في المناطق الشمالية من منطقة الجوف والحدود الشمالية وتشمل مدينتي طريف والقريات.

ويتشكّل الضباب المتجمد في درجات حرارة ما دون الصفر المئوي، فتتجمد جزيئات الضباب وتلتصق في المواد الصلبة القريبة سواء تربة أو أشجار أو نباتات، فتشكل بلورات كريستالية بيضاء.

21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441
10:11 AM

"السيبيرية" تندفع نحو المملكة قادمة من بلاد الشام.. شديدة البرودة

تشكّل الضباب المتجمد في الجوف والحدود الشمالية وطريف والقريات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تسيطر أجواء شديدة البرودة خلال نهاية الأسبوع في عموم مناطق شمال ووسط السعودية؛ بسبب كتلة هوائية شديدة البرودة سيبيرية المنشأ اندفعت اليوم الثلاثاء من منطقة بلاد الشام نحو شمال المملكة.

ووفق "طقس العرب" تشير الخرائط الجوية إلى استمرار سيطرة الكتلة الهوائية شديدة البرودة على مناطق واسعة من المملكة خلال الأيام القادمة، لكن سيتزامن وجود الكتلة الباردة مع ارتفاع في نسب الرطوبة السطحية على أقصى شمال المملكة فجر الخميس، وبالتالي يُتوقع أن يتشكّل الضباب المتجمد في المناطق الشمالية من منطقة الجوف والحدود الشمالية وتشمل مدينتي طريف والقريات.

ويتشكّل الضباب المتجمد في درجات حرارة ما دون الصفر المئوي، فتتجمد جزيئات الضباب وتلتصق في المواد الصلبة القريبة سواء تربة أو أشجار أو نباتات، فتشكل بلورات كريستالية بيضاء.

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