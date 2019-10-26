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شاهد .. "الريان" الخيرية بجازان تسلم وحدات سكنية جديدة

للمستفيدين من خدمات الجمعية من الأيتام والأرامل والأسر المحتاجة

سلمت جمعية الريان الخيرية بوادي جازان 7 وحدات سكنية جديدة لأسر الأيتام المستفيدين من خدمات الجمعية وذلك ضمن مشروع الحياة الكريمة.

وتأتي هذه الدفعة امتداداً لما بدأته الجمعية في توفير حياة كريمة لأبناء الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية من أسر الأيتام والأرامل والأسر الفقيرة.

وسلم المساكن رئيس مجلس إدارة جمعية الريان الخيرية بوادي جازان محمد حصيبي وعضو الجمعية العمومية الشيخ موسى خمج، حيث بلغ عدد المساكن التي تم تسليمها خلال الفترة الماضية أكثر من خمسين مسكن.

وحدات سكنية جازان جمعية الريان الخيرية وادي جازان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد .. "الريان" الخيرية بجازان تسلم وحدات سكنية جديدة
سبق

سلمت جمعية الريان الخيرية بوادي جازان 7 وحدات سكنية جديدة لأسر الأيتام المستفيدين من خدمات الجمعية وذلك ضمن مشروع الحياة الكريمة.

وتأتي هذه الدفعة امتداداً لما بدأته الجمعية في توفير حياة كريمة لأبناء الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية من أسر الأيتام والأرامل والأسر الفقيرة.

وسلم المساكن رئيس مجلس إدارة جمعية الريان الخيرية بوادي جازان محمد حصيبي وعضو الجمعية العمومية الشيخ موسى خمج، حيث بلغ عدد المساكن التي تم تسليمها خلال الفترة الماضية أكثر من خمسين مسكن.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
12:38 AM

شاهد .. "الريان" الخيرية بجازان تسلم وحدات سكنية جديدة

للمستفيدين من خدمات الجمعية من الأيتام والأرامل والأسر المحتاجة

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فهد كاملي - جازان
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128

سلمت جمعية الريان الخيرية بوادي جازان 7 وحدات سكنية جديدة لأسر الأيتام المستفيدين من خدمات الجمعية وذلك ضمن مشروع الحياة الكريمة.

وتأتي هذه الدفعة امتداداً لما بدأته الجمعية في توفير حياة كريمة لأبناء الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية من أسر الأيتام والأرامل والأسر الفقيرة.

وسلم المساكن رئيس مجلس إدارة جمعية الريان الخيرية بوادي جازان محمد حصيبي وعضو الجمعية العمومية الشيخ موسى خمج، حيث بلغ عدد المساكن التي تم تسليمها خلال الفترة الماضية أكثر من خمسين مسكن.

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53.8 مليار

31 يوليو
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10 مليارات ..

10 مليارات ..

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