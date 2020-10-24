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أمريكا تحذّر رعاياها بتركيا معلّقة التأشيرات: قد تتعرّضون لإرهاب وخطف

السفارة: سيتم إخطار الأفراد ذوي المواعيد المجدولة عن طريق البريد الإلكتروني

أعلنت السفارة الأميركية في تركيا، أمس الجمعة، تعليق خدمات إصدار التأشيرات بشكل مؤقت، بسبب تقارير عن احتمال وقوع أعمال إرهابية وحوادث خطف لمواطنين أميركيين.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها في الإنترنت: "تلقت البعثة الأمريكية في تركيا تقارير موثوقة عن هجمات إرهابية وعمليات اختطاف محتملة ضد مواطنين أمريكيين ومواطنين أجانب في إسطنبول، بما في ذلك ضد القنصلية العامة للولايات المتحدة، وكذلك مواقع أخرى محتملة في تركيا".

وأضاف البيان: "يُنصح المواطنون الأمريكيون بتوخي الحذر الشديد في المواقع التي قد يتجمّع فيها الأمريكيون أو الأجانب، بما في ذلك مباني المكاتب الكبيرة أو مراكز التسوق".

وأكّدت السفارة الأميركية في تركيا، أنه "سيتم تعليق جميع خدمات التأشيرات والمواطنين الأمريكيين في مرافق البعثة الأمريكية في تركيا (بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة في أنقرة والقنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول والقنصلية الأمريكية في أضنة والوكالة القنصلية الأمريكية في إزمير) مؤقتاً.

وأشار البيان، إلى أنه "سيتم إخطار الأفراد ذوي المواعيد المجدولة عن طريق البريد الإلكتروني مع إرشادات حول كيفية إعادة جدولة مواعيدهم".

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أمريكا تحذّر رعاياها بتركيا معلّقة التأشيرات: قد تتعرّضون لإرهاب وخطف
سبق

أعلنت السفارة الأميركية في تركيا، أمس الجمعة، تعليق خدمات إصدار التأشيرات بشكل مؤقت، بسبب تقارير عن احتمال وقوع أعمال إرهابية وحوادث خطف لمواطنين أميركيين.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها في الإنترنت: "تلقت البعثة الأمريكية في تركيا تقارير موثوقة عن هجمات إرهابية وعمليات اختطاف محتملة ضد مواطنين أمريكيين ومواطنين أجانب في إسطنبول، بما في ذلك ضد القنصلية العامة للولايات المتحدة، وكذلك مواقع أخرى محتملة في تركيا".

وأضاف البيان: "يُنصح المواطنون الأمريكيون بتوخي الحذر الشديد في المواقع التي قد يتجمّع فيها الأمريكيون أو الأجانب، بما في ذلك مباني المكاتب الكبيرة أو مراكز التسوق".

وأكّدت السفارة الأميركية في تركيا، أنه "سيتم تعليق جميع خدمات التأشيرات والمواطنين الأمريكيين في مرافق البعثة الأمريكية في تركيا (بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة في أنقرة والقنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول والقنصلية الأمريكية في أضنة والوكالة القنصلية الأمريكية في إزمير) مؤقتاً.

وأشار البيان، إلى أنه "سيتم إخطار الأفراد ذوي المواعيد المجدولة عن طريق البريد الإلكتروني مع إرشادات حول كيفية إعادة جدولة مواعيدهم".

24 أكتوبر 2020 - 7 ربيع الأول 1442
11:17 AM

أمريكا تحذّر رعاياها بتركيا معلّقة التأشيرات: قد تتعرّضون لإرهاب وخطف

السفارة: سيتم إخطار الأفراد ذوي المواعيد المجدولة عن طريق البريد الإلكتروني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت السفارة الأميركية في تركيا، أمس الجمعة، تعليق خدمات إصدار التأشيرات بشكل مؤقت، بسبب تقارير عن احتمال وقوع أعمال إرهابية وحوادث خطف لمواطنين أميركيين.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها في الإنترنت: "تلقت البعثة الأمريكية في تركيا تقارير موثوقة عن هجمات إرهابية وعمليات اختطاف محتملة ضد مواطنين أمريكيين ومواطنين أجانب في إسطنبول، بما في ذلك ضد القنصلية العامة للولايات المتحدة، وكذلك مواقع أخرى محتملة في تركيا".

وأضاف البيان: "يُنصح المواطنون الأمريكيون بتوخي الحذر الشديد في المواقع التي قد يتجمّع فيها الأمريكيون أو الأجانب، بما في ذلك مباني المكاتب الكبيرة أو مراكز التسوق".

وأكّدت السفارة الأميركية في تركيا، أنه "سيتم تعليق جميع خدمات التأشيرات والمواطنين الأمريكيين في مرافق البعثة الأمريكية في تركيا (بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة في أنقرة والقنصلية الأمريكية العامة في إسطنبول والقنصلية الأمريكية في أضنة والوكالة القنصلية الأمريكية في إزمير) مؤقتاً.

وأشار البيان، إلى أنه "سيتم إخطار الأفراد ذوي المواعيد المجدولة عن طريق البريد الإلكتروني مع إرشادات حول كيفية إعادة جدولة مواعيدهم".

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