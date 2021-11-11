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"الأرصاد" تعلن عن حالة مطرية تبدأ غداً: متوسطة لغزيرة مع زخات من البرد

قالت: تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح هابطة قد تصل سرعتها إلى 55 كم/س

كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل الحالة المطرية القادمة، مبيناً أنها تبدأ يوم الجمعة وتستمر إلى الثلاثاء (7-11/ 4/ 1443هـ الموافق 12-16/ 11/ 2021م)
وقالت الأرصاد: يتوقع أن يبدأ تأثيرها من مساء الجمعة إلى الأحد بأمطار متوسطة إلى غزيرة متوسطة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، وتكون مصحوبة بزخات من البرد، ورياح هابطة قد تصل سرعتها إلى 55 كم/س، وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية لمنطقتي تبوك "حقل وشرما وضباء وأملج والوجه"، والمدينة المنورة "ينبع والعيص".

وأضافت: يمتد التأثير يومي السبت والأحد على أجزاء من مناطق: تبوك (تبوك، تيماء)، المدينة المنورة (وادي الفرع، العلا، المدينة المنورة، المهد)، منطقة مكة المكرمة (رابغ، جدة، خليص، الكامل ) ومن ثم (مكة المكرمة، الطائف، الليث، أضم)، الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، الحجرة، قلوة، المخواة، العقيق.).

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متوسطة في مجملها من يوم السبت إلى الثلاثاء على مناطق حائل (حائل، بقعاء، الغزالة ومعظم محافظات المنطقة)، الحدود الشمالية (طريف، عرعر، رفحاء)، الجوف (القريات، طبرجل، سكاكا، دومة الجندل.).

وأردفت "الأرصاد": لا يستبعد أن يمتد تأثيرها من يوم الأحد إلى الثلاثاء وتكون خفيفة الى متوسطة على مناطق: القصيم (بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية ومعظم محافظات المنطقة)، الشرقية (حفر الباطن، الخفجي)، شمال منطقة الرياض (شقراء، المجمعة، الزلفي، الغاط).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تعلن عن حالة مطرية تبدأ غداً: متوسطة لغزيرة مع زخات من البرد
سبق

كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل الحالة المطرية القادمة، مبيناً أنها تبدأ يوم الجمعة وتستمر إلى الثلاثاء (7-11/ 4/ 1443هـ الموافق 12-16/ 11/ 2021م)
وقالت الأرصاد: يتوقع أن يبدأ تأثيرها من مساء الجمعة إلى الأحد بأمطار متوسطة إلى غزيرة متوسطة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، وتكون مصحوبة بزخات من البرد، ورياح هابطة قد تصل سرعتها إلى 55 كم/س، وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية لمنطقتي تبوك "حقل وشرما وضباء وأملج والوجه"، والمدينة المنورة "ينبع والعيص".

وأضافت: يمتد التأثير يومي السبت والأحد على أجزاء من مناطق: تبوك (تبوك، تيماء)، المدينة المنورة (وادي الفرع، العلا، المدينة المنورة، المهد)، منطقة مكة المكرمة (رابغ، جدة، خليص، الكامل ) ومن ثم (مكة المكرمة، الطائف، الليث، أضم)، الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، الحجرة، قلوة، المخواة، العقيق.).

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متوسطة في مجملها من يوم السبت إلى الثلاثاء على مناطق حائل (حائل، بقعاء، الغزالة ومعظم محافظات المنطقة)، الحدود الشمالية (طريف، عرعر، رفحاء)، الجوف (القريات، طبرجل، سكاكا، دومة الجندل.).

وأردفت "الأرصاد": لا يستبعد أن يمتد تأثيرها من يوم الأحد إلى الثلاثاء وتكون خفيفة الى متوسطة على مناطق: القصيم (بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية ومعظم محافظات المنطقة)، الشرقية (حفر الباطن، الخفجي)، شمال منطقة الرياض (شقراء، المجمعة، الزلفي، الغاط).

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
12:54 PM

"الأرصاد" تعلن عن حالة مطرية تبدأ غداً: متوسطة لغزيرة مع زخات من البرد

قالت: تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح هابطة قد تصل سرعتها إلى 55 كم/س

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل الحالة المطرية القادمة، مبيناً أنها تبدأ يوم الجمعة وتستمر إلى الثلاثاء (7-11/ 4/ 1443هـ الموافق 12-16/ 11/ 2021م)
وقالت الأرصاد: يتوقع أن يبدأ تأثيرها من مساء الجمعة إلى الأحد بأمطار متوسطة إلى غزيرة متوسطة، وقد تؤدي إلى جريان السيول، وتكون مصحوبة بزخات من البرد، ورياح هابطة قد تصل سرعتها إلى 55 كم/س، وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية لمنطقتي تبوك "حقل وشرما وضباء وأملج والوجه"، والمدينة المنورة "ينبع والعيص".

وأضافت: يمتد التأثير يومي السبت والأحد على أجزاء من مناطق: تبوك (تبوك، تيماء)، المدينة المنورة (وادي الفرع، العلا، المدينة المنورة، المهد)، منطقة مكة المكرمة (رابغ، جدة، خليص، الكامل ) ومن ثم (مكة المكرمة، الطائف، الليث، أضم)، الباحة (الباحة، بلجرشي، المندق، الحجرة، قلوة، المخواة، العقيق.).

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار متوسطة في مجملها من يوم السبت إلى الثلاثاء على مناطق حائل (حائل، بقعاء، الغزالة ومعظم محافظات المنطقة)، الحدود الشمالية (طريف، عرعر، رفحاء)، الجوف (القريات، طبرجل، سكاكا، دومة الجندل.).

وأردفت "الأرصاد": لا يستبعد أن يمتد تأثيرها من يوم الأحد إلى الثلاثاء وتكون خفيفة الى متوسطة على مناطق: القصيم (بريدة، عنيزة، الرس، البكيرية ومعظم محافظات المنطقة)، الشرقية (حفر الباطن، الخفجي)، شمال منطقة الرياض (شقراء، المجمعة، الزلفي، الغاط).

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