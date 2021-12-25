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الاتحاد الإسباني يضغط على نجم برشلونة لعدم مشاركته مع منتخب المغرب

كشفت مصادر إعلامية اليوم الجمعة أن النجم الشاب لفريق برشلونة اللاعب المغربي عبدالصمد الزلزولي يتعرض للضغوط من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد استدعائه لقائمة منتخب المغرب المشارك في كأس أمم إفريقيا.

وأوضحت المصادر أن الاتحاد الإسباني يضغط على الزلزولي لعدم تلبية دعوة منتخب المغرب التي وجهت إليه أمس الخميس بهدف الاستفادة منه مستقبلاً.

وأكدت مصادر أيضاً أن الاتحاد الإسباني وعد الزلزولي بدعوته إلى منتخب إسبانيا مستقبلاً.

وتألق الزلزولي بشكل لافت في الأسابيع الماضية الأمر الذي دفع خليلهودزيتش لدعوته للمشاركة في بطولة إفريقيا التي تنطلق في يناير المقبل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الاتحاد الإسباني يضغط على نجم برشلونة لعدم مشاركته مع منتخب المغرب
سبق

كشفت مصادر إعلامية اليوم الجمعة أن النجم الشاب لفريق برشلونة اللاعب المغربي عبدالصمد الزلزولي يتعرض للضغوط من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد استدعائه لقائمة منتخب المغرب المشارك في كأس أمم إفريقيا.

وأوضحت المصادر أن الاتحاد الإسباني يضغط على الزلزولي لعدم تلبية دعوة منتخب المغرب التي وجهت إليه أمس الخميس بهدف الاستفادة منه مستقبلاً.

وأكدت مصادر أيضاً أن الاتحاد الإسباني وعد الزلزولي بدعوته إلى منتخب إسبانيا مستقبلاً.

وتألق الزلزولي بشكل لافت في الأسابيع الماضية الأمر الذي دفع خليلهودزيتش لدعوته للمشاركة في بطولة إفريقيا التي تنطلق في يناير المقبل.

24 ديسمبر 2021 - 20 جمادى الأول 1443
06:13 PM

الاتحاد الإسباني يضغط على نجم برشلونة لعدم مشاركته مع منتخب المغرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت مصادر إعلامية اليوم الجمعة أن النجم الشاب لفريق برشلونة اللاعب المغربي عبدالصمد الزلزولي يتعرض للضغوط من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد استدعائه لقائمة منتخب المغرب المشارك في كأس أمم إفريقيا.

وأوضحت المصادر أن الاتحاد الإسباني يضغط على الزلزولي لعدم تلبية دعوة منتخب المغرب التي وجهت إليه أمس الخميس بهدف الاستفادة منه مستقبلاً.

وأكدت مصادر أيضاً أن الاتحاد الإسباني وعد الزلزولي بدعوته إلى منتخب إسبانيا مستقبلاً.

وتألق الزلزولي بشكل لافت في الأسابيع الماضية الأمر الذي دفع خليلهودزيتش لدعوته للمشاركة في بطولة إفريقيا التي تنطلق في يناير المقبل.

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