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"سابر": خدمة المنتجات غير التجارية تمكّن من نيل شهادة الإرسالية

بالنسبة إلى المنتجات المستوردة لغرض غير تجاري

ذكرت منصة "سابر" الإلكترونیة التي تعمل بإشراف هيئة المواصفات، أن خدمة المنتجات غير التجارية عبر المنصة تمكّنك من الحصول على شهادة الإرسالية للمنتجات المستوردة لغرض غير تجاري.

جدير بالذكر أن "سابر" هي منصة إلكترونية تساعد المورد والمصنع المحلي على تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة إلكترونيًّا للمنتجات الاستهلاكية، سواء المستوردة أو المصنعة محليًّا لدخولها للسوق السعودي، كما تهدف المنصة إلى رفع مستوى المنتجات الآمنة في السوق السعودي.

وتم تطوير منصة سابر بإشراف من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وفق أعلى معايير الكفاءة من حيث سرعة الإنجاز في التسجيل، وكذلك في تقليص الوقت المستغرق للمستفيدين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سابر": خدمة المنتجات غير التجارية تمكّن من نيل شهادة الإرسالية
سبق

ذكرت منصة "سابر" الإلكترونیة التي تعمل بإشراف هيئة المواصفات، أن خدمة المنتجات غير التجارية عبر المنصة تمكّنك من الحصول على شهادة الإرسالية للمنتجات المستوردة لغرض غير تجاري.

جدير بالذكر أن "سابر" هي منصة إلكترونية تساعد المورد والمصنع المحلي على تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة إلكترونيًّا للمنتجات الاستهلاكية، سواء المستوردة أو المصنعة محليًّا لدخولها للسوق السعودي، كما تهدف المنصة إلى رفع مستوى المنتجات الآمنة في السوق السعودي.

وتم تطوير منصة سابر بإشراف من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وفق أعلى معايير الكفاءة من حيث سرعة الإنجاز في التسجيل، وكذلك في تقليص الوقت المستغرق للمستفيدين.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
03:26 PM

"سابر": خدمة المنتجات غير التجارية تمكّن من نيل شهادة الإرسالية

بالنسبة إلى المنتجات المستوردة لغرض غير تجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت منصة "سابر" الإلكترونیة التي تعمل بإشراف هيئة المواصفات، أن خدمة المنتجات غير التجارية عبر المنصة تمكّنك من الحصول على شهادة الإرسالية للمنتجات المستوردة لغرض غير تجاري.

جدير بالذكر أن "سابر" هي منصة إلكترونية تساعد المورد والمصنع المحلي على تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة إلكترونيًّا للمنتجات الاستهلاكية، سواء المستوردة أو المصنعة محليًّا لدخولها للسوق السعودي، كما تهدف المنصة إلى رفع مستوى المنتجات الآمنة في السوق السعودي.

وتم تطوير منصة سابر بإشراف من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وفق أعلى معايير الكفاءة من حيث سرعة الإنجاز في التسجيل، وكذلك في تقليص الوقت المستغرق للمستفيدين.

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