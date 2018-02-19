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بعد تحريرها مواقع استراتيجية.. "الشرعية" تقطع خطوط إمداد الحوثيين بمعسكر أم ريش

كبّدت المليشيا عشرات القتلى والجرحى

حرّر الجيش الوطني اليمني ورجال المقاومة الشعبية، اليوم (السبت) عدة مواقع استراتيجية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، بعد تكبيد المليشيا الحوثية الإيرانية عشرات القتلى والجرحى، وتدمير آليات مختلفة تابعة لها.

وأوضح قائد جبهة الجوبة قائد اللواء 143 مشاة، العميد الركن ذياب عبدالواحد القبلي نمران، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة خاضت معارك شرسة متزامنة مع قصف مدفعي وجوي استهدف تعزيزات وتجمعات المليشيا.

وأضاف أن الجيش الوطني حرر مواقع عسكرية استراتيجية، قريبة من جبال ملعاء الاستراتيجية، أهمها العروق الرملية المحاذية لجبل الفليحة، وقرون البور، وسط خسائر مُنِيت بها المليشيا.

ولفت "نمران" إلى أن قوات الجيش الوطني والمقاومة، بعد تحريرها لجبل الفليحة والعروق الرملية المحاذية له، تكون قد ضيّقت الخناق، وقطعت خطوط الإمداد كليًّا، على مليشيا الحوثي الإيرانية في معسكر أم ريش التدريبي، وطهّرت مواقع عسكرية استراتيجية؛ تمهيدًا لاستعادته.

اليمن مأرب، أم ريش الجيش اليمني مليشيا الحوثي الحوثي

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد تحريرها مواقع استراتيجية.. "الشرعية" تقطع خطوط إمداد الحوثيين بمعسكر أم ريش
سبق

حرّر الجيش الوطني اليمني ورجال المقاومة الشعبية، اليوم (السبت) عدة مواقع استراتيجية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، بعد تكبيد المليشيا الحوثية الإيرانية عشرات القتلى والجرحى، وتدمير آليات مختلفة تابعة لها.

وأوضح قائد جبهة الجوبة قائد اللواء 143 مشاة، العميد الركن ذياب عبدالواحد القبلي نمران، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة خاضت معارك شرسة متزامنة مع قصف مدفعي وجوي استهدف تعزيزات وتجمعات المليشيا.

وأضاف أن الجيش الوطني حرر مواقع عسكرية استراتيجية، قريبة من جبال ملعاء الاستراتيجية، أهمها العروق الرملية المحاذية لجبل الفليحة، وقرون البور، وسط خسائر مُنِيت بها المليشيا.

ولفت "نمران" إلى أن قوات الجيش الوطني والمقاومة، بعد تحريرها لجبل الفليحة والعروق الرملية المحاذية له، تكون قد ضيّقت الخناق، وقطعت خطوط الإمداد كليًّا، على مليشيا الحوثي الإيرانية في معسكر أم ريش التدريبي، وطهّرت مواقع عسكرية استراتيجية؛ تمهيدًا لاستعادته.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
07:06 PM

بعد تحريرها مواقع استراتيجية.. "الشرعية" تقطع خطوط إمداد الحوثيين بمعسكر أم ريش

كبّدت المليشيا عشرات القتلى والجرحى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حرّر الجيش الوطني اليمني ورجال المقاومة الشعبية، اليوم (السبت) عدة مواقع استراتيجية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب، بعد تكبيد المليشيا الحوثية الإيرانية عشرات القتلى والجرحى، وتدمير آليات مختلفة تابعة لها.

وأوضح قائد جبهة الجوبة قائد اللواء 143 مشاة، العميد الركن ذياب عبدالواحد القبلي نمران، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة خاضت معارك شرسة متزامنة مع قصف مدفعي وجوي استهدف تعزيزات وتجمعات المليشيا.

وأضاف أن الجيش الوطني حرر مواقع عسكرية استراتيجية، قريبة من جبال ملعاء الاستراتيجية، أهمها العروق الرملية المحاذية لجبل الفليحة، وقرون البور، وسط خسائر مُنِيت بها المليشيا.

ولفت "نمران" إلى أن قوات الجيش الوطني والمقاومة، بعد تحريرها لجبل الفليحة والعروق الرملية المحاذية له، تكون قد ضيّقت الخناق، وقطعت خطوط الإمداد كليًّا، على مليشيا الحوثي الإيرانية في معسكر أم ريش التدريبي، وطهّرت مواقع عسكرية استراتيجية؛ تمهيدًا لاستعادته.

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