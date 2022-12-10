الدوسري: أنتظر منذ سنوات تعويض خطأ طبي تسبب بفقدان جزء من كبدي وقطع بالقنوات المرارية

الهيئة الطبية الشرعية قضت بتعويضه 250 ألفاً لكن الدكتور المتسبب في الخطأ غادر لبلاده

قضت الهيئة الطبية الشرعية بالرياض بتعويض مواطن بـ 250 ألف ريال بعد خطأ طبي تسبب في فقدانه جزءاً من الكبد وقطع في القناة الصفراوية إثر عملية استئصال مرارة قبل سنوات بمستشفى الأفلاج العام.

وقال المواطن رشيد الدوسري لـ"سبق": أجريت عملية استئصال مرارة بمستشفى الأفلاج العام، قبل حوالي تسع سنوات، ولكن حدث خطأ طبي تسبب في فقداني جزءاً من كبدي وقطع في القنوات المرارية.

وتابع: بعد فشل ثلاث عمليات جراحية بهذا الخصوص وتدهور في حالتي الصحية تم نقلي لمستشفيات الرياض، ودخلتُ بعدها في غيبوبة لأكثر من ثلاثة أشهر.

وأردف قائلاً: تقدمت بطلب محاسبة المتسبب في ذلك الخطأ الطبي، الذي سبب لي آلاماً ومعاناة مستمرة مع المرض، وتعويضي في ذلك.

واسترسل: قضت الهيئة الطبية الشرعية بالرياض قبل سنوات بتحمل الدكتور المتسبب في الخطأ الطبي نصف دية الكبد وهي 150 ألفاً ودية الجائفة "ثلث الدية" وقدرها مئة ألف ريال في الحق الخاص، وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة 2/32 من مزاولة المهنة الصحية، وعدم التعاقد معه مستقبلاً؛ ولكن الغريب في الأمر أن الطبيب المتسبب في الخطأ الطبي غادر من حينه لبلاده ولم يعد.



واختتم: لا أزال منذ تلك السنوات وحتى هذه اللحظة أنتظر التعويض الصادر من الهيئة الطبية الشرعية.

"سبق" بدورها طلبت من متحدث صحة الرياض التعليق على الموضوع، أكدوا بإحالة الاستفسار للجهة المختصة، ولم يرد منه أي تعليق حتى إعداد هذا الخبر.