النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قوات أمن الحج تضبط 52 مخالفًا قدِموا للحج دون تصريح

"الشويرخ": اتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية

كشف المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، عن ضبط 52 مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم المحددة بـعشرة آلاف ريال.

ودعا "الشويرخ" المواطنين والمقيمين كافةً إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام.

وشدّد على أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قوات أمن الحج تضبط 52 مخالفًا قدِموا للحج دون تصريح
سبق

كشف المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، عن ضبط 52 مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم المحددة بـعشرة آلاف ريال.

ودعا "الشويرخ" المواطنين والمقيمين كافةً إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام.

وشدّد على أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
02:44 PM

قوات أمن الحج تضبط 52 مخالفًا قدِموا للحج دون تصريح

"الشويرخ": اتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
2,705

كشف المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، عن ضبط 52 مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم المحددة بـعشرة آلاف ريال.

ودعا "الشويرخ" المواطنين والمقيمين كافةً إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام.

وشدّد على أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,661
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,992
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,359
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,729

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة