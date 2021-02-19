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"الصحة": تسجيل 337 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 346 خلال الـ24 ساعة الماضية

مصرع وإصابة 17 شخصًا إثر حادث مروري بطريق جدة مكة السريع

نتيجة السرعة الزائدة.. و"أبو زيد" يحذر من التهاون بأنظمة المرور

لقي شخص مصرعه وأصيب 16 آخرون بإصابات، إثر تصادم حافلة مع مركبة، بعد كوبري الحرس باتجاه مكة المكرمة للقادم من جدة.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد، أن غرفة العمليات 997 تلقّت بلاغًا عن حادث تصادم حافلة مع مركبة ظهر اليوم الجمعة، نتيجة السرعة الزائدة، وكانت الإصابات مختلفة، قُدِّمت لها العناية الطبية من قبل الفرق الإسعافية.

وقال: خمس فرق إسعافية باشرت الحادث، بتواجد القائد الميداني معتز الباشا بالموقع؛ حيث تم نقل 15 مصابًا بينهم حالتان خطيرتان، وبقية الحالات متوسطة الخطورة، نقلت إلى أقرب منشأة صحية، فيما عولجت حالة واحدة بالموقع.

وأهاب أبو زيد بجميع قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر، والالتزام بأنظمة المرور ووسائل السلامة.

حادث مروري طريق جدة مكة السريع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصرع وإصابة 17 شخصًا إثر حادث مروري بطريق جدة مكة السريع
سبق

لقي شخص مصرعه وأصيب 16 آخرون بإصابات، إثر تصادم حافلة مع مركبة، بعد كوبري الحرس باتجاه مكة المكرمة للقادم من جدة.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد، أن غرفة العمليات 997 تلقّت بلاغًا عن حادث تصادم حافلة مع مركبة ظهر اليوم الجمعة، نتيجة السرعة الزائدة، وكانت الإصابات مختلفة، قُدِّمت لها العناية الطبية من قبل الفرق الإسعافية.

وقال: خمس فرق إسعافية باشرت الحادث، بتواجد القائد الميداني معتز الباشا بالموقع؛ حيث تم نقل 15 مصابًا بينهم حالتان خطيرتان، وبقية الحالات متوسطة الخطورة، نقلت إلى أقرب منشأة صحية، فيما عولجت حالة واحدة بالموقع.

وأهاب أبو زيد بجميع قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر، والالتزام بأنظمة المرور ووسائل السلامة.

19 فبراير 2021 - 7 رجب 1442
05:01 PM

مصرع وإصابة 17 شخصًا إثر حادث مروري بطريق جدة مكة السريع

نتيجة السرعة الزائدة.. و"أبو زيد" يحذر من التهاون بأنظمة المرور

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
4,727

لقي شخص مصرعه وأصيب 16 آخرون بإصابات، إثر تصادم حافلة مع مركبة، بعد كوبري الحرس باتجاه مكة المكرمة للقادم من جدة.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد، أن غرفة العمليات 997 تلقّت بلاغًا عن حادث تصادم حافلة مع مركبة ظهر اليوم الجمعة، نتيجة السرعة الزائدة، وكانت الإصابات مختلفة، قُدِّمت لها العناية الطبية من قبل الفرق الإسعافية.

وقال: خمس فرق إسعافية باشرت الحادث، بتواجد القائد الميداني معتز الباشا بالموقع؛ حيث تم نقل 15 مصابًا بينهم حالتان خطيرتان، وبقية الحالات متوسطة الخطورة، نقلت إلى أقرب منشأة صحية، فيما عولجت حالة واحدة بالموقع.

وأهاب أبو زيد بجميع قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر، والالتزام بأنظمة المرور ووسائل السلامة.

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