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"الأرصاد" ينبه 3 مناطق: أتربة مثارة ورياح وشبه انعدام للرؤية الأفقية

تشمل عددًا من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى السادسة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض ونجران وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة نجران، ذكر المركز أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة عسير عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الجمعة.

حالة الطقس أتربة مثارة المركز الوطني للأرصاد غبار الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" ينبه 3 مناطق: أتربة مثارة ورياح وشبه انعدام للرؤية الأفقية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض ونجران وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة نجران، ذكر المركز أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة عسير عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الجمعة.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
12:56 AM

"الأرصاد" ينبه 3 مناطق: أتربة مثارة ورياح وشبه انعدام للرؤية الأفقية

تشمل عددًا من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى السادسة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض ونجران وعسير.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة الرياض أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة نجران، ذكر المركز أنها تشهد أتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة عسير عوالق ترابية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الجمعة.

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