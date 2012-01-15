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بهدف قاتل.. قطار "أبها" يعبر محطة "الباطن" ويخطف النقاط الثلاث

قاد رياض شراحيلي فريقه أبها لعبور محطة الباطن في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الجمعة ضمن مباريات دوري المحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 17 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز أبها بهدف نظيف.

هدف المباراة الوحيد جاء لأبها عن طريق اللاعب رياض شراحيلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 4+90 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أبها للنقطة رقم 22 في حين توقف رصيد الباطن عند النقطة رقم 15.

أبها الباطن الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بهدف قاتل.. قطار "أبها" يعبر محطة "الباطن" ويخطف النقاط الثلاث
سبق

قاد رياض شراحيلي فريقه أبها لعبور محطة الباطن في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الجمعة ضمن مباريات دوري المحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 17 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز أبها بهدف نظيف.

هدف المباراة الوحيد جاء لأبها عن طريق اللاعب رياض شراحيلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 4+90 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أبها للنقطة رقم 22 في حين توقف رصيد الباطن عند النقطة رقم 15.

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
06:16 PM
اخر تعديل
15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
05:13 AM

بهدف قاتل.. قطار "أبها" يعبر محطة "الباطن" ويخطف النقاط الثلاث

A A A
محمد السيّد - الرياض
3
1,513

قاد رياض شراحيلي فريقه أبها لعبور محطة الباطن في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الجمعة ضمن مباريات دوري المحترفين.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 17 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز أبها بهدف نظيف.

هدف المباراة الوحيد جاء لأبها عن طريق اللاعب رياض شراحيلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلاً من الضائع 4+90 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أبها للنقطة رقم 22 في حين توقف رصيد الباطن عند النقطة رقم 15.

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