النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا.. البرازيل تسجل 42889 إصابة جديدة و1.078 حالة بكوريا الجنوبية

سيئول: قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الثلاثاء: إن البلاد سجلت 964 وفاة جديدة بفيروس كورونا و42889 إصابة مؤكدة بالمرض، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجل البلد في المجمل 182799 وفاة، وستة ملايين و970 ألفًا و34 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت 1.078 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالأمس؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 45.442.

كما تم تسجيل 12 حالة وفاة إضافية من فيروس كورونا في البلاد ليبلغ إجمالي الوفيات 612 وفاة.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا.. البرازيل تسجل 42889 إصابة جديدة و1.078 حالة بكوريا الجنوبية
سبق

سيئول: قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الثلاثاء: إن البلاد سجلت 964 وفاة جديدة بفيروس كورونا و42889 إصابة مؤكدة بالمرض، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجل البلد في المجمل 182799 وفاة، وستة ملايين و970 ألفًا و34 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت 1.078 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالأمس؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 45.442.

كما تم تسجيل 12 حالة وفاة إضافية من فيروس كورونا في البلاد ليبلغ إجمالي الوفيات 612 وفاة.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
08:23 AM

كورونا.. البرازيل تسجل 42889 إصابة جديدة و1.078 حالة بكوريا الجنوبية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
34

سيئول: قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الثلاثاء: إن البلاد سجلت 964 وفاة جديدة بفيروس كورونا و42889 إصابة مؤكدة بالمرض، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجل البلد في المجمل 182799 وفاة، وستة ملايين و970 ألفًا و34 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

كوريا الجنوبية

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن كوريا الجنوبية سجلت 1.078 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالأمس؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 45.442.

كما تم تسجيل 12 حالة وفاة إضافية من فيروس كورونا في البلاد ليبلغ إجمالي الوفيات 612 وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,623
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,578
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,596
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,063

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة