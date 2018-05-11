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أكثر من 16 ألف جولة ميدانية للغذاء والدواء تنتهي بهذه الأرقام

بالمشاركة مع الجهات المعنية بكافة المناطق لضمان سلامة المنتجات

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مواصلتها وبتشاركية مع الجهات الحكومية والأمنية في كافة مناطق المملكة أعمال الرقابة والتفتيش، لضمان سلامة منتجات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، مبينة انها خلال الشهر الماضي نفذت أكثر من 16 ألف جولة ميدانية.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم إغلاق 29 منشأة وإيقاف 19 خط إنتاج حيث بلغ عدد المخالفات المرصودة 381 مخالفة.
وأشارت إلى انها ضبطت 7.804.513 كيلو جراماً من المواد الغذائية و52.747 جهازاً طبياً و450.645 عبوة مستحضر صيدلاني وعشبي.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 16 ألف جولة ميدانية للغذاء والدواء تنتهي بهذه الأرقام
سبق

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مواصلتها وبتشاركية مع الجهات الحكومية والأمنية في كافة مناطق المملكة أعمال الرقابة والتفتيش، لضمان سلامة منتجات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، مبينة انها خلال الشهر الماضي نفذت أكثر من 16 ألف جولة ميدانية.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم إغلاق 29 منشأة وإيقاف 19 خط إنتاج حيث بلغ عدد المخالفات المرصودة 381 مخالفة.
وأشارت إلى انها ضبطت 7.804.513 كيلو جراماً من المواد الغذائية و52.747 جهازاً طبياً و450.645 عبوة مستحضر صيدلاني وعشبي.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
08:39 PM

أكثر من 16 ألف جولة ميدانية للغذاء والدواء تنتهي بهذه الأرقام

بالمشاركة مع الجهات المعنية بكافة المناطق لضمان سلامة المنتجات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
380

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مواصلتها وبتشاركية مع الجهات الحكومية والأمنية في كافة مناطق المملكة أعمال الرقابة والتفتيش، لضمان سلامة منتجات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، مبينة انها خلال الشهر الماضي نفذت أكثر من 16 ألف جولة ميدانية.
وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم إغلاق 29 منشأة وإيقاف 19 خط إنتاج حيث بلغ عدد المخالفات المرصودة 381 مخالفة.
وأشارت إلى انها ضبطت 7.804.513 كيلو جراماً من المواد الغذائية و52.747 جهازاً طبياً و450.645 عبوة مستحضر صيدلاني وعشبي.

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,141
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
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70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,331
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53.8 مليار

31 يوليو
42,236

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