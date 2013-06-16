سبق في أسبوع .. مطار أبها يوحّد العالم ضد إرهاب إيران وصاحبة عقد الزواج المثير للجدل.. والسعوديون ينبذون تركيا

حقائق صادمة عن العمالة العاملين على إنشاء ملاعب قطر وتفاصيل المحادثة المريبة في قضية معلم بصبيا

شهد الأسبوع الماضي في السعودية عددًا من الأحداث التي تفاعل معها المجتمع بكل أطيافه، وكان من أبرزها استهداف مطار أبها من قِبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وتوحد العالم على إدانة هذا الفعل الإجرامي الذي استهدف المدنيين، كما خصصت سبق تقريرًا عن مدير تعليم مكة وجدة الذي توفي رحمه الله صباح أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك، ولقاء مع صاحبة عقد الزواج المثير للجدل، كما نشرت الصحيفة تقريرًا عن حقائق صادمة حول العمالة العاملين على إنشاء ملاعب قطر، وعن التفاصيل المريبة للمحادثة المريبة في قضية وفاة معلم في صبيا.

وفي هذا التقرير ترصد لكم "سبق" تفاصيل هذه الأحداث، وغيرها من الأحداث الأخرى.

استهداف مطار أبها

ولعل أبرز احداث الأسبوع الماضي الاعتداء السافر من مليشا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف المدنيين في مطار أبها حيث صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ صباح يوم الأربعاء 9 شوال 1440 هـ، بسقوط مقذوف معادٍّ (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

https://sabq.org/M2RTsg

صاحبة شروط الزواج المثيرة للجدل

وكان ضمن أحداث الأسبوع الماضي هو اللقاء الذي أجرته سبق مع صاحبة شروط الزواج المثير للجدل بعد نشرها صورة لشروط عقد زواجها على حسابها في "تويتر"، غرابة الشروط في نظر البعض أبقت العاصفة الهادرة والجدل أيامًا متواصلة، حتى كاد يفسد الزواج، ولكن أخيرًا قررت بطلة الجدل المثار "فوز العتيبي" التحدث لوسائل الإعلام لتوضيح وجهة نظرها، وإنهاء الجدل، فاختصت "سبق" بهذا الحوار الذي تناقلته كافة مواقع التواصل الاجتماعي

https://sabq.org/RNyYCk

الثقفي فقيد التعليم 37 من العطاء

فُجع المجتمع التعليمي في أول عمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك بوفاة القائد التربوي عبدالله الثقفي الذي عمل في سلك التعليم طوال 32 عاماً بدأها معلم حتى استقر في 13 عاماً الماضية يدير دفة التعليم متنقلاً بين جدة ومكة، الفقيد تعرَّض لجلطة ؛ دخل إثرها المستشفى، واستمر أيامًا حتى أُعلنت وفاته وانتقاله إلى رحمة الله قبيل مغرب اليوم الأحد 6 شوال 1440 هـ ، و" سبق" كان لها تقرير عن تاريخ الراحل الذي حظي بمتابعة كبيرة.

https://sabq.org/rNkjRd

مطار أبها يوحّد العالم ضد إرهاب إيران والحوثيين

وأعدت " سبق " تقرير بعنوان " إدانات واسعة النطاق.. استهداف مطار أبها يوحّد العالم ضد إرهاب إيران والحوثيين " رصدت فيه استمرار الادانات الواسعة من جانب دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية حول الجريمة النكراء التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية باستهداف مطار أبها والذي أكد إجماع العالم على إدانة ما أقدم عليه الحوثيون من انتهاك للقوانين الدولية التي تحظر المس بالمدنيين في أي نزاع عسكري، وهو ما يشير في الوقت نفسه إلى مقدار الضرر البالغ، الذي لحق بسمعة إيران على الساحة الدولية، جراء دعمها لميليشيا الحوثي وتزويدها بالأسلحة المتطورة، ومنها صاروخ كروز الذي أطلق على مطار أبها؛ الأمر الذي يقدم دليلاً جديداً على رعاية إيران للإرهاب، واتخاذه أداة أساسية في تحقيق سياستها الخارجية.

https://sabq.org/K4hNbP

أعلامي يحكي لـ"سبق" هكذا نجت والدتي في مطار أبها من "مقذوف الحوثي"

أجرت " سبق " حوار مع الزميل الإعلامي بندر عطيف روى خلاله تفاصيل ما حدث لوالدته وهي التي ظهرت في فيديو متداول التقطته كاميرات مطار أبها وهي واقفة بالصالة تنتظر قدوم ابنها حتى تذهب لمنزلها قادمة من رحلة علاجية من جدة، لكن لطف الله ورحمته أدركت السيدة التي بلغت من العمر حوالي ٦٥ عاماً

https://sabq.org/GTgJQK

حقائق العمالة العاملين على إنشاء ملاعب قطر "سجناء يتمنون الموت"

كشف تقرير استقصائي حديث، أعده مجموعة من الصحفيين التابعين لقناة WDR1 الألمانية، حقائق مفزعة حول استغلال العمالة النيبالية الذين يعملون على إنشاء ملاعب كرة القدم لتصفيات كأس العالم القادمة 2022 في قطر، وذلك بعد أن تمكنوا من جمع معلوماتهم بشكل سري؛ إذ قرر فريق عمل القناة زيارة سوق العطية الشعبي الذي يبعد 20 دقيقة عن العاصمة الدوحة، حيث توجد العمالة الوافدة من نيبال والهند وبنغلاديش الذين يبلغ عددهم ما يقارب مليوني عامل أجنبي، يقومون ببناء ملاعب كرة القدم تحضيرًا لكأس العالم القادمة في قطر وقد نشرت سبق تفاصيل مطلع الأسبوع الماضي .

https://sabq.org/gM2QSm

اعتراض واسقاط 5 طائرات بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي الايرانية باتجاه المملكة

ومن ابرز الاحداث التي وقعت الأسبوع الماضي هو تمكن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية صباح الجمعة الماضية - ولله الحمد -من اعتراض وإسقاط خمس طائرات بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطار أبها الدولي ومحافظة خميس مشيط.

https://sabq.org/qnjZHR

السعوديون نبذوا تركيا .. البوسنة وأذربيجان تتصدّران

وفي الشأن التركي ، نشرت " سبق" تقرير الأسبوع الماضي أظهرت أحصائيات خاصة انخفاض الرحلات المتجهة من السعودية لتركيا بعد بحث المسافرون السعوديون هذا العام عن وجهات سياحية أخرى كبديل مناسب عن تركيا بعد تردي الأوضاع الأمنية وتكرر حوادث الاعتداء وعدم ضمان السياحة هناك، فتصدّرت البوسنة وأذريبجان قائمة الوجهات السياحية الأكثر طلباً هذا الصيف لاعتبارات عدة.

https://sabq.org/N2rKHD

وفي ذات السياق، أطبقت الأزمة الاقتصادية على الأتراك من كل جانب، وبات الخروج منها يحتاج إلى معجزة، ولن تكون حكومة رجب أردوغان؛ جزءاً من الحل، بسبب السياسات والقرارات المتضاربة وغير المدروسة، إضافة إلى التدخلات الرئاسية في السياسة النقدية.

ونشرت " سبق " ، وفقاً لموقع "عثمانلي" وفي مقال بعنوان "أين هو إصدار العملات القديم؟ قال الخبير الاقتصادي، أوغور جورسيس؛ إن الطلب النقدي بلغ أدنى مستوى له في السنوات الخمس الماضية، وإن الوضع يشير إلى حالة الركود، وانخفاض القوة الشرائية، موضحاً أن الطلب النقدي قبل عطلة عيد الفطر انخفض بشكل كبير، مقارنة بالفترات السابقة.

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النيابة تحقق بقضية وفاة "معلم صبيا".. وذووه يكشفون تفاصيل المحادثة المريبة

بدأت النيابة العامة في منطقة جازان ممثلة بفرع محافظة صبيا تحقيقاتها الأسبوع الماضي في قضية وفاة معلم بالمحافظة في ظل الشكوك من ذويه حول مسببات الوفاة وما تعرض له من تهديدات سبقت الوفاة بينما تواصل الجهات الأمنية فك لغز الوفاة، حيث بدأ الطب الشرعي إجراءاته لكشف سبب الوفاة وتشريح الجثمان وينتظر ذوو المتوفى النتائج منه وفي تقرير نشرته سبق كشف فيه شقيق المعلم المتوفى تفاصيل جديدة عن الحادثة

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