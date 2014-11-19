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هل تشعر بطعم حامض مفاجيء بفمك؟.. إجابتك بنعم تنذر بخطر محدق!

أطباء يحذرون من هذا الإحساس وأضافوا له الزوائد الشمعية على الجلد

حذر أطباء من مؤسسة القلب البريطانية من الشعور المفاجئ بطعم حموضة في الفم؛ حيث إن هذا العرض قد يشير إلى مشكلة خطيرة في القلب.

ونقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية عن الأطباء قولهم إن طعم الحموضة المفاجئ في الفم يعتبر أحد العلامات الأقل شيوعًا التي تنذر بالنوبة القلبية.

وأوضحت مؤسسة القلب البريطانية، أن الطعم الحامض عادة ما يكون علامة على عسر الهضم، لكنه في الوقت ذاته عرض مشترك مع بعض الأعراض لاحتشاء عضلة القلب، وفق ما نقلت "سبوتنيك عربي".

وفي وقت سابق، حدد خبراء من الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أعراضاً غير عادية للنوبة القلبية، حيث أكدوا أن الزوائد الشمعية على جلد الإنسان يمكن أن تكون نذير نوبة قلبية، وهي تحدث على شكل تغيرات في الجلد يمكن رؤيتها حول العينين أو الذراعين أو المؤخرة.

وقال الخبراء إن تلك الزوائد ليست خطيرة، لكنها يمكن أن تشير إلى أمراض معينة في الجسم ومنها النوبات القلبية، كما لاحظ الأطباء أنه عند بعض المرضى المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية تظهر نتوءات ناعمة على الجلد، تحدث بسبب ترسب البروتينات على الجلد.

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هل تشعر بطعم حامض مفاجيء بفمك؟.. إجابتك بنعم تنذر بخطر محدق!
سبق

حذر أطباء من مؤسسة القلب البريطانية من الشعور المفاجئ بطعم حموضة في الفم؛ حيث إن هذا العرض قد يشير إلى مشكلة خطيرة في القلب.

ونقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية عن الأطباء قولهم إن طعم الحموضة المفاجئ في الفم يعتبر أحد العلامات الأقل شيوعًا التي تنذر بالنوبة القلبية.

وأوضحت مؤسسة القلب البريطانية، أن الطعم الحامض عادة ما يكون علامة على عسر الهضم، لكنه في الوقت ذاته عرض مشترك مع بعض الأعراض لاحتشاء عضلة القلب، وفق ما نقلت "سبوتنيك عربي".

وفي وقت سابق، حدد خبراء من الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أعراضاً غير عادية للنوبة القلبية، حيث أكدوا أن الزوائد الشمعية على جلد الإنسان يمكن أن تكون نذير نوبة قلبية، وهي تحدث على شكل تغيرات في الجلد يمكن رؤيتها حول العينين أو الذراعين أو المؤخرة.

وقال الخبراء إن تلك الزوائد ليست خطيرة، لكنها يمكن أن تشير إلى أمراض معينة في الجسم ومنها النوبات القلبية، كما لاحظ الأطباء أنه عند بعض المرضى المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية تظهر نتوءات ناعمة على الجلد، تحدث بسبب ترسب البروتينات على الجلد.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
06:56 PM

هل تشعر بطعم حامض مفاجيء بفمك؟.. إجابتك بنعم تنذر بخطر محدق!

أطباء يحذرون من هذا الإحساس وأضافوا له الزوائد الشمعية على الجلد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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7,027

حذر أطباء من مؤسسة القلب البريطانية من الشعور المفاجئ بطعم حموضة في الفم؛ حيث إن هذا العرض قد يشير إلى مشكلة خطيرة في القلب.

ونقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية عن الأطباء قولهم إن طعم الحموضة المفاجئ في الفم يعتبر أحد العلامات الأقل شيوعًا التي تنذر بالنوبة القلبية.

وأوضحت مؤسسة القلب البريطانية، أن الطعم الحامض عادة ما يكون علامة على عسر الهضم، لكنه في الوقت ذاته عرض مشترك مع بعض الأعراض لاحتشاء عضلة القلب، وفق ما نقلت "سبوتنيك عربي".

وفي وقت سابق، حدد خبراء من الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أعراضاً غير عادية للنوبة القلبية، حيث أكدوا أن الزوائد الشمعية على جلد الإنسان يمكن أن تكون نذير نوبة قلبية، وهي تحدث على شكل تغيرات في الجلد يمكن رؤيتها حول العينين أو الذراعين أو المؤخرة.

وقال الخبراء إن تلك الزوائد ليست خطيرة، لكنها يمكن أن تشير إلى أمراض معينة في الجسم ومنها النوبات القلبية، كما لاحظ الأطباء أنه عند بعض المرضى المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية تظهر نتوءات ناعمة على الجلد، تحدث بسبب ترسب البروتينات على الجلد.

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