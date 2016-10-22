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"التحالف": نفّذنا 31 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة

مقتل أكثر من 92 حوثياً في 31 عملية نفذت في جبهتي الجوبة والكسارة في مأرب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 31 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.

وأكد "التحالف" مقتل أكثر من 92 حوثياً في 31 عملية نفّذت في جبهتي الجوبة والكسارة في مأرب.

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"التحالف": نفّذنا 31 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 31 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.

وأكد "التحالف" مقتل أكثر من 92 حوثياً في 31 عملية نفّذت في جبهتي الجوبة والكسارة في مأرب.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443
05:19 PM

"التحالف": نفّذنا 31 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة

مقتل أكثر من 92 حوثياً في 31 عملية نفذت في جبهتي الجوبة والكسارة في مأرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 31 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.

وأكد "التحالف" مقتل أكثر من 92 حوثياً في 31 عملية نفّذت في جبهتي الجوبة والكسارة في مأرب.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,374
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,678
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,977
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,084

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