"التحالف": نفّذنا 31 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 31 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" مقتل أكثر من 92 حوثياً في 31 عملية نفّذت في جبهتي الجوبة والكسارة في مأرب.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 31 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" مقتل أكثر من 92 حوثياً في 31 عملية نفّذت في جبهتي الجوبة والكسارة في مأرب.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 31 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" مقتل أكثر من 92 حوثياً في 31 عملية نفّذت في جبهتي الجوبة والكسارة في مأرب.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 31 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" مقتل أكثر من 92 حوثياً في 31 عملية نفّذت في جبهتي الجوبة والكسارة في مأرب.