وأكد "التحالف" مقتل أكثر من 92 حوثياً في 31 عملية نفّذت في جبهتي الجوبة والكسارة في مأرب.

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 31 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.

"التحالف": نفّذنا 31 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-22 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 31 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة. وأكد "التحالف" مقتل أكثر من 92 حوثياً في 31 عملية نفّذت في جبهتي الجوبة والكسارة في مأرب.

22 أكتوبر 2021 - 16 ربيع الأول 1443 05:19 PM

"التحالف": نفّذنا 31 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة مقتل أكثر من 92 حوثياً في 31 عملية نفذت في جبهتي الجوبة والكسارة في مأرب





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 31 استهدافاً لآليات وعناصر الحوثي في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.

وأكد "التحالف" مقتل أكثر من 92 حوثياً في 31 عملية نفّذت في جبهتي الجوبة والكسارة في مأرب.