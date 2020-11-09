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استعدادًا لمواجهة جامايكا .. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر الرياض

انتظم لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم الأول، اليوم الاثنين ، في المعسكر الإعدادي الذي يُقام حاليًا في العاصمة الرياض تزامنًا مع أيام FIFA لشهر نوفمبر الحالي، خلال الفترة من 9 - 17 نوفمبر الحالي، وذلك ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

واستهل لاعبو "الأخضر" المعسكر بإجراء فحص فيروس كوفيد-19، للتأكد من سلامتهم جميعًا.

وسيفتتح الأخضر تدريباته مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

يُذكر، أن المنتخب السعودي سيستضيف خلال معسكره منتخب جامايكا في مباراتين وديتين يومي 14 و17 من شهر نوفمبر الحالي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

من جانب آخر، أكد مدير الأخضر الأول حسين الصادق أن أهمية المعسكر تأتي في إطار خطة الإعداد للمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 والتي ستستأنف خلال شهر مارس من العام المقبل بعد انقطاع طويل بسبب الجائحة.

وأشار الصادق إلى أن "الأخضر" سيستضيف وديًا منتخب جامايكا وهو صاحب مركز جيد في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات، الأمر الذي يتيح للمدرب فرصة تطبيق رؤيته الفنية للمرحلة المقبلة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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استعدادًا لمواجهة جامايكا .. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر الرياض
سبق

انتظم لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم الأول، اليوم الاثنين ، في المعسكر الإعدادي الذي يُقام حاليًا في العاصمة الرياض تزامنًا مع أيام FIFA لشهر نوفمبر الحالي، خلال الفترة من 9 - 17 نوفمبر الحالي، وذلك ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

واستهل لاعبو "الأخضر" المعسكر بإجراء فحص فيروس كوفيد-19، للتأكد من سلامتهم جميعًا.

وسيفتتح الأخضر تدريباته مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

يُذكر، أن المنتخب السعودي سيستضيف خلال معسكره منتخب جامايكا في مباراتين وديتين يومي 14 و17 من شهر نوفمبر الحالي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

من جانب آخر، أكد مدير الأخضر الأول حسين الصادق أن أهمية المعسكر تأتي في إطار خطة الإعداد للمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 والتي ستستأنف خلال شهر مارس من العام المقبل بعد انقطاع طويل بسبب الجائحة.

وأشار الصادق إلى أن "الأخضر" سيستضيف وديًا منتخب جامايكا وهو صاحب مركز جيد في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات، الأمر الذي يتيح للمدرب فرصة تطبيق رؤيته الفنية للمرحلة المقبلة.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
09:18 PM

استعدادًا لمواجهة جامايكا .. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتظم لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم الأول، اليوم الاثنين ، في المعسكر الإعدادي الذي يُقام حاليًا في العاصمة الرياض تزامنًا مع أيام FIFA لشهر نوفمبر الحالي، خلال الفترة من 9 - 17 نوفمبر الحالي، وذلك ضمن الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

واستهل لاعبو "الأخضر" المعسكر بإجراء فحص فيروس كوفيد-19، للتأكد من سلامتهم جميعًا.

وسيفتتح الأخضر تدريباته مساء اليوم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.

يُذكر، أن المنتخب السعودي سيستضيف خلال معسكره منتخب جامايكا في مباراتين وديتين يومي 14 و17 من شهر نوفمبر الحالي على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

من جانب آخر، أكد مدير الأخضر الأول حسين الصادق أن أهمية المعسكر تأتي في إطار خطة الإعداد للمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 والتي ستستأنف خلال شهر مارس من العام المقبل بعد انقطاع طويل بسبب الجائحة.

وأشار الصادق إلى أن "الأخضر" سيستضيف وديًا منتخب جامايكا وهو صاحب مركز جيد في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات، الأمر الذي يتيح للمدرب فرصة تطبيق رؤيته الفنية للمرحلة المقبلة.

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