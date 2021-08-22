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تنبيه متقدم.. #الإنذار_المبكر يبشر 4 مناطق بخميس ماطر

متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح سطحية نشطة وبرد وسيول

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، وفي تنبيه متقدم، إلى أن مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة) تتعرض لحالة من الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، والأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية والبرد والسيول.

تشمل الحالة بمكة المكرمة كلًّا من: (أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان)، وتستمر من الحادية عشرة صباحًا للثامنة مساءً.

وأفادت الأرصاد بتعرض كل من جازان ومكة المكرمة لحالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية، وبالمدينة سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية.

وتشمل الحالة بمكة المكرمة كلًّا من: (الكامل، والليث، وخليص)؛ فيما تشمل في المدينة المنورة كلًّا من: (العيص، والمدينة المنورة، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع)، وتبدأ بالجانبين من الحادية عشرة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

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تنبيه متقدم.. #الإنذار_المبكر يبشر 4 مناطق بخميس ماطر
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، وفي تنبيه متقدم، إلى أن مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة) تتعرض لحالة من الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، والأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية والبرد والسيول.

تشمل الحالة بمكة المكرمة كلًّا من: (أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان)، وتستمر من الحادية عشرة صباحًا للثامنة مساءً.

وأفادت الأرصاد بتعرض كل من جازان ومكة المكرمة لحالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية، وبالمدينة سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية.

وتشمل الحالة بمكة المكرمة كلًّا من: (الكامل، والليث، وخليص)؛ فيما تشمل في المدينة المنورة كلًّا من: (العيص، والمدينة المنورة، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع)، وتبدأ بالجانبين من الحادية عشرة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

22 أغسطس 2019 - 21 ذو الحجة 1440
08:49 AM

تنبيه متقدم.. #الإنذار_المبكر يبشر 4 مناطق بخميس ماطر

متوسطة إلى غزيرة تصحبها رياح سطحية نشطة وبرد وسيول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) من حالات مناخية متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، وفي تنبيه متقدم، إلى أن مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة) تتعرض لحالة من الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة، والأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية والبرد والسيول.

تشمل الحالة بمكة المكرمة كلًّا من: (أضم، والطائف، والعرضيات، وميسان)، وتستمر من الحادية عشرة صباحًا للثامنة مساءً.

وأفادت الأرصاد بتعرض كل من جازان ومكة المكرمة لحالة من الرياح النشطة والسحب الرعدية، وبالمدينة سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ونشاط في الرياح السطحية.

وتشمل الحالة بمكة المكرمة كلًّا من: (الكامل، والليث، وخليص)؛ فيما تشمل في المدينة المنورة كلًّا من: (العيص، والمدينة المنورة، والمهد، وبدر، ووادي الفرع، وينبع)، وتبدأ بالجانبين من الحادية عشرة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

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