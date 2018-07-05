التحقيق مع ممثلة تركية أساءت لسكان المدينة المنورة والأحكام الشرعية

انتقدت عقوبة الإعدام بطريقة مسيئة اعتبرها المدعي العام "إهانة للقيم الدينية"

فتحت السلطات الأمنية في العاصمة التركية اسطنبول تحقيقًا مع ممثلة تركية، لتحدثها بطريقة مسيئة عن المدينة المنورة والأحكام الشرعية وهو ما يعد إهانة للقيم الدينية.

وفي التفاصيل، ذكرت تقارير تركية أن الممثلة "بيرنا لاشين" انتقدت في تغريدة عقوبة الإعدام بتحدثها بطريقة سيئة غير مقبولة عن المجتمع في المدينة المنورة ثاني أقدس مدينة في الإسلام.

وقال المدعي العام التركي إنه سيتم فتح تحقيق مع الممثلة بسبب "إهانة القيم الدينية".

وحاولت لاشين تبرير تغريدتها بأنها لم تكن تقصد الإساءة للأحكام الشرعية ولكن كانت تتحدث عن نسبة الاغتصاب والتحرش في العالم الإسلامي وأن الإعدام ليس حلاً لتلك المشكلة.



