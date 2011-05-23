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الحكومة الأردنية: اعتداءات سلطة الاحتلال استهداف ممنهج للمسجد الأقصى

قالت: تصرّف مرفوض وتصعيد جديد يهدف إلى تعطيل عمل إدارة أوقاف القدس

عدّت الحكومة الأردنية اعتداء سلطات الاحتلال صباح اليوم على المسجد الأقصى، واعتقال وضرب الحراس والموظفين في المسجد، تصرف مرفوض وتصعيد جديد يهدف إلى تعطيل عمل إدارة أوقاف القدس، وترهيب لموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وأكد وزير الأوقاف الأردني الدكتور محمد الخلايلة أن هذه الاعتداءات من قبل سلطة الاحتلال استهداف ممنهج للمسجد الأقصى وعمل إدارة الأوقاف.

الحكومة الأردنية المسجد الأقصى

الرئيسية/ أخبار العالم

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الحكومة الأردنية: اعتداءات سلطة الاحتلال استهداف ممنهج للمسجد الأقصى
سبق

عدّت الحكومة الأردنية اعتداء سلطات الاحتلال صباح اليوم على المسجد الأقصى، واعتقال وضرب الحراس والموظفين في المسجد، تصرف مرفوض وتصعيد جديد يهدف إلى تعطيل عمل إدارة أوقاف القدس، وترهيب لموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وأكد وزير الأوقاف الأردني الدكتور محمد الخلايلة أن هذه الاعتداءات من قبل سلطة الاحتلال استهداف ممنهج للمسجد الأقصى وعمل إدارة الأوقاف.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
04:00 PM

الحكومة الأردنية: اعتداءات سلطة الاحتلال استهداف ممنهج للمسجد الأقصى

قالت: تصرّف مرفوض وتصعيد جديد يهدف إلى تعطيل عمل إدارة أوقاف القدس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عدّت الحكومة الأردنية اعتداء سلطات الاحتلال صباح اليوم على المسجد الأقصى، واعتقال وضرب الحراس والموظفين في المسجد، تصرف مرفوض وتصعيد جديد يهدف إلى تعطيل عمل إدارة أوقاف القدس، وترهيب لموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

وأكد وزير الأوقاف الأردني الدكتور محمد الخلايلة أن هذه الاعتداءات من قبل سلطة الاحتلال استهداف ممنهج للمسجد الأقصى وعمل إدارة الأوقاف.

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