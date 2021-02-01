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العراق.. أنهوا خدماته فهاجم مقر البلدية التي يعمل بها بقنبلة

الهجوم لم يُسفر عن أي إصابات وتَعَرّفت السلطات على مُنَفّذه

هاجَمَ مواطن عراقي، الدائرةَ التي كان يعمل فيها، بقنبلة يدوية بسبب إنهاء خدماته؛ حسب ما أفاد به مصدر أمني اليوم الاثنين.

ووفقًا لما نقلته "روسيا اليوم" قال المصدر: إن "عاملًا في بلدية منطقة الشعب هاجَمَ مقر البلدية الليلة الماضية بعدما أنهيت خدماته".

وأضاف أن "الهجوم لم يُسفر عن أي إصابات، وتَعَرّفت السلطات على منفذه".

العراق قنبلة يدوية

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العراق.. أنهوا خدماته فهاجم مقر البلدية التي يعمل بها بقنبلة
سبق

هاجَمَ مواطن عراقي، الدائرةَ التي كان يعمل فيها، بقنبلة يدوية بسبب إنهاء خدماته؛ حسب ما أفاد به مصدر أمني اليوم الاثنين.

ووفقًا لما نقلته "روسيا اليوم" قال المصدر: إن "عاملًا في بلدية منطقة الشعب هاجَمَ مقر البلدية الليلة الماضية بعدما أنهيت خدماته".

وأضاف أن "الهجوم لم يُسفر عن أي إصابات، وتَعَرّفت السلطات على منفذه".

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
02:24 PM

العراق.. أنهوا خدماته فهاجم مقر البلدية التي يعمل بها بقنبلة

الهجوم لم يُسفر عن أي إصابات وتَعَرّفت السلطات على مُنَفّذه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هاجَمَ مواطن عراقي، الدائرةَ التي كان يعمل فيها، بقنبلة يدوية بسبب إنهاء خدماته؛ حسب ما أفاد به مصدر أمني اليوم الاثنين.

ووفقًا لما نقلته "روسيا اليوم" قال المصدر: إن "عاملًا في بلدية منطقة الشعب هاجَمَ مقر البلدية الليلة الماضية بعدما أنهيت خدماته".

وأضاف أن "الهجوم لم يُسفر عن أي إصابات، وتَعَرّفت السلطات على منفذه".

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