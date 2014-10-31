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"الزعاق" مبشراً بأول حالة مطرية في الوسم: الليلة تبدأ وغداً تؤثر

من متوسطة إلى خفيفة و"بتمرحل زحزاح يمتد إلى الخميس تقريباً"

توقّع الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن يشهد هذا الأسبوع بدء أول حالة مطرية في الوسم على شمال وشمال غرب السعودية لهذه السنة "من متوسطة إلى خفيفة".

وقال "الزعاق": تبدأ تأثيراتها الليلة على البحر الأحمر، وغداً الأحد تؤثر على بعض نواحي #طريف #عرعر #تبوك #الجوف وشمال منطقتي #المدينة #حائل بتمرحل زحزاح يمتد إلى الخميس تقريباً.

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"الزعاق" مبشراً بأول حالة مطرية في الوسم: الليلة تبدأ وغداً تؤثر
سبق

توقّع الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن يشهد هذا الأسبوع بدء أول حالة مطرية في الوسم على شمال وشمال غرب السعودية لهذه السنة "من متوسطة إلى خفيفة".

وقال "الزعاق": تبدأ تأثيراتها الليلة على البحر الأحمر، وغداً الأحد تؤثر على بعض نواحي #طريف #عرعر #تبوك #الجوف وشمال منطقتي #المدينة #حائل بتمرحل زحزاح يمتد إلى الخميس تقريباً.

31 أكتوبر 2020 - 14 ربيع الأول 1442
12:23 PM

"الزعاق" مبشراً بأول حالة مطرية في الوسم: الليلة تبدأ وغداً تؤثر

من متوسطة إلى خفيفة و"بتمرحل زحزاح يمتد إلى الخميس تقريباً"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,933

توقّع الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن يشهد هذا الأسبوع بدء أول حالة مطرية في الوسم على شمال وشمال غرب السعودية لهذه السنة "من متوسطة إلى خفيفة".

وقال "الزعاق": تبدأ تأثيراتها الليلة على البحر الأحمر، وغداً الأحد تؤثر على بعض نواحي #طريف #عرعر #تبوك #الجوف وشمال منطقتي #المدينة #حائل بتمرحل زحزاح يمتد إلى الخميس تقريباً.

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