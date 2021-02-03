وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في تصريح اليوم، بأن اللقاء تناول التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم أمن واستقرار لبنان ومساندة مساعيه الرامية إلى تجاوز التحديات الراهنة بما يُحقق تطلعات لبنان في تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية.

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل، اليوم، برئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الذي يزور القاهرة حاليّاً.

وزير الخارجية ورئيس المخابرات المصري يلتقيان برئيس الوزراء اللبناني وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-02-03 التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل، اليوم، برئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الذي يزور القاهرة حاليّاً. وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في تصريح اليوم، بأن اللقاء تناول التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم أمن واستقرار لبنان ومساندة مساعيه الرامية إلى تجاوز التحديات الراهنة بما يُحقق تطلعات لبنان في تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442 07:10 PM

وزير الخارجية ورئيس المخابرات المصري يلتقيان برئيس الوزراء اللبناني تناول التأكيد على موقف القاهرة الثابت في دعم أمن واستقرار الأشقاء





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التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل، اليوم، برئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الذي يزور القاهرة حاليّاً.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في تصريح اليوم، بأن اللقاء تناول التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم أمن واستقرار لبنان ومساندة مساعيه الرامية إلى تجاوز التحديات الراهنة بما يُحقق تطلعات لبنان في تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية.