النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الخارجية ورئيس المخابرات المصري يلتقيان برئيس الوزراء اللبناني

تناول التأكيد على موقف القاهرة الثابت في دعم أمن واستقرار الأشقاء

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل، اليوم، برئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الذي يزور القاهرة حاليّاً.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في تصريح اليوم، بأن اللقاء تناول التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم أمن واستقرار لبنان ومساندة مساعيه الرامية إلى تجاوز التحديات الراهنة بما يُحقق تطلعات لبنان في تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
وزير الخارجية ورئيس المخابرات المصري يلتقيان برئيس الوزراء اللبناني
سبق

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل، اليوم، برئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الذي يزور القاهرة حاليّاً.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في تصريح اليوم، بأن اللقاء تناول التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم أمن واستقرار لبنان ومساندة مساعيه الرامية إلى تجاوز التحديات الراهنة بما يُحقق تطلعات لبنان في تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
07:10 PM

وزير الخارجية ورئيس المخابرات المصري يلتقيان برئيس الوزراء اللبناني

تناول التأكيد على موقف القاهرة الثابت في دعم أمن واستقرار الأشقاء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
0
439

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية عباس كامل، اليوم، برئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الذي يزور القاهرة حاليّاً.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في تصريح اليوم، بأن اللقاء تناول التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم أمن واستقرار لبنان ومساندة مساعيه الرامية إلى تجاوز التحديات الراهنة بما يُحقق تطلعات لبنان في تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,797
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,295
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,353
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,183

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة