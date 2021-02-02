تونس تسجل 1160 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة وفاة
إجمالي الإصابات 210045 والوفيات 6802 شخصاً
سجلت تونس 1160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و48 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 210045 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6802 حالةً.
تونس تسجل 1160 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة وفاة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-02-02
سجلت تونس 1160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و48 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 210045 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6802 حالةً.
02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
12:08 AM
تونس تسجل 1160 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة وفاة
إجمالي الإصابات 210045 والوفيات 6802 شخصاً
سجلت تونس 1160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و48 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 210045 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6802 حالةً.