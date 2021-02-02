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تونس تسجل 1160 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة وفاة

إجمالي الإصابات 210045 والوفيات 6802 شخصاً

سجلت تونس 1160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و48 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 210045 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6802 حالةً.

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تونس تسجل 1160 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة وفاة
سبق

سجلت تونس 1160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و48 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 210045 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6802 حالةً.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
12:08 AM

تونس تسجل 1160 إصابة جديدة بكورونا و48 حالة وفاة

إجمالي الإصابات 210045 والوفيات 6802 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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سجلت تونس 1160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و48 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 210045 حالةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 6802 حالةً.

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