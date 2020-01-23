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منع الدخول للمدارس دون كمامة.. "سبق" تنشر إجراءات الحضور والنقل والأنشطة

ضمن الدليل الإرشادي لـ"وقاية"

شدد الدليل الإرشادي على عدم السماح لأي طالب أو موظف من الدخول للمنشآت التعليمية إلا بارتداء الكمامة الطبية أو القماشية، كما تضمّن الدليل الإرشادي لأولياء الأمور إجراءات الحضور والانصراف للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وذلك حسب دليل "وقاية"، والذي تضمن 10 إجراءات.

وشملت الإجراءات تنظيم عملية الدخول والخروج عند بداية ونهاية الدوام، ووضع أماكن كافية لتقييم الحالة الصحية للطلبة والكادر قبل الدخول للمدرسة، وعدم السماح لأي طالب أو موظف من الدخول إلا بارتداء الكمامة الطبية أو القماشية، ووضع علامات أرضية لمكان وقوف الطلبة، وعزل الطلبة في حال وجود أي عارض يدل على الإصابة بسرية، واستخدام بوابات متعددة ومنفصلة لدخول وانصراف الطلاب، وإلغاء الاصطفاف الصباحي وتوجيه الطلاب إلى فصولهم مباشرة، وإعادة ترتيب أو تشكيل الفصول الدراسية وفق ما يحقق المسافة الآمنة للطلبة، والحرص على التهوية الجيدة للفصول، وفتح النوافذ، والاستفادة من المعامل وغرف مصادر التعلم كفصول دراسية، وأخيرًا منع تبادل الأدوات الخاصة كالأقلام مثلاً.

كما تناول الدليل الإرشادي، الإجراءات المتبعة في النقل المدرسي لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال والتي شدد على تنظيف اليدين جيدًا بالمعقم قبل وبعد الخروج من الحافلة، وتغطية الأنف والفم أثناء السعال والعطاس، وترك مساحة مقعد على الأقل بين أي طالب وآخر، وتجهيز الحافلات بالمعقمات لضمان عملية نظافة الأيدي، وتجنب لمس العينين والأنف والفم بأيدٍ غير مغسولة، والحرص على التهوية الجيدة للحافلة وفتح النوافذ، والتأكد من تعقيم الطالب لليدين وارتداء الطلبة للكمامة، والتزام الطلاب بالمقعد طوال وقت الرحلة، وتطهير الحافلة بعد خروج الطلاب يوميًا.

كما فصّل في الإجراءات الخاصة بالأنشطة والزيارات داخل المدرسة لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، مشددًا على إلغاء أي نشاط غير صفي لا يحقق معايير التباعد الجسدي، وتطبيق أنشطة رياضية في مكان واسع وجيد التهوية، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية في الأنشطة الرياضية، والحرص على التباعد الجسدي أثناء أداء الصلوات وأماكن الوضوء، وتقنين الزائرين من خارج بيئة المدرسة وتقتصر الزيارة على المحصنين فقط، وتخصيص مكان مناسب لاستقبال الزوار مثل أولياء الأمور.

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منع الدخول للمدارس دون كمامة.. "سبق" تنشر إجراءات الحضور والنقل والأنشطة
سبق

شدد الدليل الإرشادي على عدم السماح لأي طالب أو موظف من الدخول للمنشآت التعليمية إلا بارتداء الكمامة الطبية أو القماشية، كما تضمّن الدليل الإرشادي لأولياء الأمور إجراءات الحضور والانصراف للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وذلك حسب دليل "وقاية"، والذي تضمن 10 إجراءات.

وشملت الإجراءات تنظيم عملية الدخول والخروج عند بداية ونهاية الدوام، ووضع أماكن كافية لتقييم الحالة الصحية للطلبة والكادر قبل الدخول للمدرسة، وعدم السماح لأي طالب أو موظف من الدخول إلا بارتداء الكمامة الطبية أو القماشية، ووضع علامات أرضية لمكان وقوف الطلبة، وعزل الطلبة في حال وجود أي عارض يدل على الإصابة بسرية، واستخدام بوابات متعددة ومنفصلة لدخول وانصراف الطلاب، وإلغاء الاصطفاف الصباحي وتوجيه الطلاب إلى فصولهم مباشرة، وإعادة ترتيب أو تشكيل الفصول الدراسية وفق ما يحقق المسافة الآمنة للطلبة، والحرص على التهوية الجيدة للفصول، وفتح النوافذ، والاستفادة من المعامل وغرف مصادر التعلم كفصول دراسية، وأخيرًا منع تبادل الأدوات الخاصة كالأقلام مثلاً.

كما تناول الدليل الإرشادي، الإجراءات المتبعة في النقل المدرسي لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال والتي شدد على تنظيف اليدين جيدًا بالمعقم قبل وبعد الخروج من الحافلة، وتغطية الأنف والفم أثناء السعال والعطاس، وترك مساحة مقعد على الأقل بين أي طالب وآخر، وتجهيز الحافلات بالمعقمات لضمان عملية نظافة الأيدي، وتجنب لمس العينين والأنف والفم بأيدٍ غير مغسولة، والحرص على التهوية الجيدة للحافلة وفتح النوافذ، والتأكد من تعقيم الطالب لليدين وارتداء الطلبة للكمامة، والتزام الطلاب بالمقعد طوال وقت الرحلة، وتطهير الحافلة بعد خروج الطلاب يوميًا.

كما فصّل في الإجراءات الخاصة بالأنشطة والزيارات داخل المدرسة لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، مشددًا على إلغاء أي نشاط غير صفي لا يحقق معايير التباعد الجسدي، وتطبيق أنشطة رياضية في مكان واسع وجيد التهوية، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية في الأنشطة الرياضية، والحرص على التباعد الجسدي أثناء أداء الصلوات وأماكن الوضوء، وتقنين الزائرين من خارج بيئة المدرسة وتقتصر الزيارة على المحصنين فقط، وتخصيص مكان مناسب لاستقبال الزوار مثل أولياء الأمور.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
09:24 PM

منع الدخول للمدارس دون كمامة.. "سبق" تنشر إجراءات الحضور والنقل والأنشطة

ضمن الدليل الإرشادي لـ"وقاية"

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عبدالعزيز الشهري - الرياض
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6,427

شدد الدليل الإرشادي على عدم السماح لأي طالب أو موظف من الدخول للمنشآت التعليمية إلا بارتداء الكمامة الطبية أو القماشية، كما تضمّن الدليل الإرشادي لأولياء الأمور إجراءات الحضور والانصراف للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وذلك حسب دليل "وقاية"، والذي تضمن 10 إجراءات.

وشملت الإجراءات تنظيم عملية الدخول والخروج عند بداية ونهاية الدوام، ووضع أماكن كافية لتقييم الحالة الصحية للطلبة والكادر قبل الدخول للمدرسة، وعدم السماح لأي طالب أو موظف من الدخول إلا بارتداء الكمامة الطبية أو القماشية، ووضع علامات أرضية لمكان وقوف الطلبة، وعزل الطلبة في حال وجود أي عارض يدل على الإصابة بسرية، واستخدام بوابات متعددة ومنفصلة لدخول وانصراف الطلاب، وإلغاء الاصطفاف الصباحي وتوجيه الطلاب إلى فصولهم مباشرة، وإعادة ترتيب أو تشكيل الفصول الدراسية وفق ما يحقق المسافة الآمنة للطلبة، والحرص على التهوية الجيدة للفصول، وفتح النوافذ، والاستفادة من المعامل وغرف مصادر التعلم كفصول دراسية، وأخيرًا منع تبادل الأدوات الخاصة كالأقلام مثلاً.

كما تناول الدليل الإرشادي، الإجراءات المتبعة في النقل المدرسي لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال والتي شدد على تنظيف اليدين جيدًا بالمعقم قبل وبعد الخروج من الحافلة، وتغطية الأنف والفم أثناء السعال والعطاس، وترك مساحة مقعد على الأقل بين أي طالب وآخر، وتجهيز الحافلات بالمعقمات لضمان عملية نظافة الأيدي، وتجنب لمس العينين والأنف والفم بأيدٍ غير مغسولة، والحرص على التهوية الجيدة للحافلة وفتح النوافذ، والتأكد من تعقيم الطالب لليدين وارتداء الطلبة للكمامة، والتزام الطلاب بالمقعد طوال وقت الرحلة، وتطهير الحافلة بعد خروج الطلاب يوميًا.

كما فصّل في الإجراءات الخاصة بالأنشطة والزيارات داخل المدرسة لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، مشددًا على إلغاء أي نشاط غير صفي لا يحقق معايير التباعد الجسدي، وتطبيق أنشطة رياضية في مكان واسع وجيد التهوية، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية في الأنشطة الرياضية، والحرص على التباعد الجسدي أثناء أداء الصلوات وأماكن الوضوء، وتقنين الزائرين من خارج بيئة المدرسة وتقتصر الزيارة على المحصنين فقط، وتخصيص مكان مناسب لاستقبال الزوار مثل أولياء الأمور.

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