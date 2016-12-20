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محافظ الليث يشيد بالمركز الإعلامي للنهوض الاجتماعي والثقافي والسياحي

اطلع على سير أعماله والأُطر المنظمة لآلياته وإجراءاته التنفيذية

أشاد محافظ الليث الدكتور فيصل الحازمي بجهود المركز الإعلامي بالمحافظة؛ للنهوض بها إعلاميًّا اجتماعيًّا وثقافيًّا ورياضيًّا وسياحيًّا.

جاء ذلك، خلال اجتماع محافظ الليث الدكتور فيصل الحازمي، صباح اليوم الاثنين، بالمُشرف على المركز الإعلامي وأعضاء المركز بمقر المحافظة؛ حيث اطلع على سير أعمال المركز، ووضع الأُطر المنظمة لآلياته وإجراءاته التنفيذية.

وأبدى "الحازمي" سعادته البالغة لما قدّمه المركز خلال وقت وجيز منذ تدشينه قبل نحو أقل من شهرين.

ولفت إلى أن المركز ينطلق من رؤية وطنية تسهم في تعزيز القيم الوطنية، وتحقق تطلعات وآمال أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه اللذين يحرصان على دور الإعلام في دعم عجلة التنمية في المنطقة لتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة حفظها الله.

من جانبه، رحّب المُشرف على المركز الإعلامي بمحافظة الليث زاهر الصلاحي، بزملائه الأعضاء خلال الاجتماع، شاكرًا لهم كل ما يقدمونه من عمل.

وقدّم عرضًا تحليليًا لبيانات حسابات المركز الإعلامي عبر منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"سناب شات".

واستعرض خلال الاجتماع الأول أبرز ما حققه المركز خلال الفترة الماضية القصيرة من نجاح باهر على جميع القنوات الرسمية التي يديرها المركز بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقدّم شكره وتقديره لمحافظ الليث على الدعم اللامحدود وحرصه واهتمامه ومتابعته الدائمة لعمل المركز، وما يقدمه في سبيل تحقيق رؤية المركز نحو فضاء واسع، والاهتمام بالجانب الإعلامي للمحافظة لتقديمها في صورتها الجاذبة.

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محافظ الليث يشيد بالمركز الإعلامي للنهوض الاجتماعي والثقافي والسياحي
سبق

أشاد محافظ الليث الدكتور فيصل الحازمي بجهود المركز الإعلامي بالمحافظة؛ للنهوض بها إعلاميًّا اجتماعيًّا وثقافيًّا ورياضيًّا وسياحيًّا.

جاء ذلك، خلال اجتماع محافظ الليث الدكتور فيصل الحازمي، صباح اليوم الاثنين، بالمُشرف على المركز الإعلامي وأعضاء المركز بمقر المحافظة؛ حيث اطلع على سير أعمال المركز، ووضع الأُطر المنظمة لآلياته وإجراءاته التنفيذية.

وأبدى "الحازمي" سعادته البالغة لما قدّمه المركز خلال وقت وجيز منذ تدشينه قبل نحو أقل من شهرين.

ولفت إلى أن المركز ينطلق من رؤية وطنية تسهم في تعزيز القيم الوطنية، وتحقق تطلعات وآمال أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه اللذين يحرصان على دور الإعلام في دعم عجلة التنمية في المنطقة لتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة حفظها الله.

من جانبه، رحّب المُشرف على المركز الإعلامي بمحافظة الليث زاهر الصلاحي، بزملائه الأعضاء خلال الاجتماع، شاكرًا لهم كل ما يقدمونه من عمل.

وقدّم عرضًا تحليليًا لبيانات حسابات المركز الإعلامي عبر منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"سناب شات".

واستعرض خلال الاجتماع الأول أبرز ما حققه المركز خلال الفترة الماضية القصيرة من نجاح باهر على جميع القنوات الرسمية التي يديرها المركز بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقدّم شكره وتقديره لمحافظ الليث على الدعم اللامحدود وحرصه واهتمامه ومتابعته الدائمة لعمل المركز، وما يقدمه في سبيل تحقيق رؤية المركز نحو فضاء واسع، والاهتمام بالجانب الإعلامي للمحافظة لتقديمها في صورتها الجاذبة.

20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
06:53 PM

محافظ الليث يشيد بالمركز الإعلامي للنهوض الاجتماعي والثقافي والسياحي

اطلع على سير أعماله والأُطر المنظمة لآلياته وإجراءاته التنفيذية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أشاد محافظ الليث الدكتور فيصل الحازمي بجهود المركز الإعلامي بالمحافظة؛ للنهوض بها إعلاميًّا اجتماعيًّا وثقافيًّا ورياضيًّا وسياحيًّا.

جاء ذلك، خلال اجتماع محافظ الليث الدكتور فيصل الحازمي، صباح اليوم الاثنين، بالمُشرف على المركز الإعلامي وأعضاء المركز بمقر المحافظة؛ حيث اطلع على سير أعمال المركز، ووضع الأُطر المنظمة لآلياته وإجراءاته التنفيذية.

وأبدى "الحازمي" سعادته البالغة لما قدّمه المركز خلال وقت وجيز منذ تدشينه قبل نحو أقل من شهرين.

ولفت إلى أن المركز ينطلق من رؤية وطنية تسهم في تعزيز القيم الوطنية، وتحقق تطلعات وآمال أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه اللذين يحرصان على دور الإعلام في دعم عجلة التنمية في المنطقة لتحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة حفظها الله.

من جانبه، رحّب المُشرف على المركز الإعلامي بمحافظة الليث زاهر الصلاحي، بزملائه الأعضاء خلال الاجتماع، شاكرًا لهم كل ما يقدمونه من عمل.

وقدّم عرضًا تحليليًا لبيانات حسابات المركز الإعلامي عبر منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"سناب شات".

واستعرض خلال الاجتماع الأول أبرز ما حققه المركز خلال الفترة الماضية القصيرة من نجاح باهر على جميع القنوات الرسمية التي يديرها المركز بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقدّم شكره وتقديره لمحافظ الليث على الدعم اللامحدود وحرصه واهتمامه ومتابعته الدائمة لعمل المركز، وما يقدمه في سبيل تحقيق رؤية المركز نحو فضاء واسع، والاهتمام بالجانب الإعلامي للمحافظة لتقديمها في صورتها الجاذبة.

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