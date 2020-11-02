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المملكة تدين وتستنكر بشدة هجومًا إرهابيًّا وقع في جامعة كابول

جددت التشديد على رفضها الأعمال الشنيعة المستهدفة أرواح الأبرياء

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدَيْن للهجوم الإرهابي الذي وقع في جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجدَّدت الوزارة التشديد على رفض المملكة هذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار، مشددة على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب أفغانستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تدين وتستنكر بشدة هجومًا إرهابيًّا وقع في جامعة كابول
سبق

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدَيْن للهجوم الإرهابي الذي وقع في جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجدَّدت الوزارة التشديد على رفض المملكة هذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار، مشددة على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب أفغانستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
09:59 PM

المملكة تدين وتستنكر بشدة هجومًا إرهابيًّا وقع في جامعة كابول

جددت التشديد على رفضها الأعمال الشنيعة المستهدفة أرواح الأبرياء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدَيْن للهجوم الإرهابي الذي وقع في جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وجدَّدت الوزارة التشديد على رفض المملكة هذه الأعمال الشنيعة التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار، مشددة على وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة.

وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب أفغانستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

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