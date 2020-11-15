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"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة.. والمدني اتصلوا على 998 في الطوارئ

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية وتستمر حتى 9 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها).

بدورها أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، بجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة.. والمدني اتصلوا على 998 في الطوارئ
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها).

بدورها أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، بجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442
09:55 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية على الباحة.. والمدني اتصلوا على 998 في الطوارئ

قالت: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية وتستمر حتى 9 مساء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,014

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ9 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والقرى، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها).

بدورها أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، بجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.

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