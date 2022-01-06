قال الداعية الإسلامي الشيخ محمد السبر: إن ‏النقول والآثار عند فقد العلماء لا تعني القنوط والتشاؤم. وكتب "السبر" عبر حسابه في "تويتر": "مات إمام العلماء محمد ﷺ وصحابته وأتباعهم، ولم يزل دين الله باقيًا ظاهرًا". وأضاف: "ولكن المقصود هو بيان مكانة العلماء في الأمة، وأن يعرف الناس منزلتهم، وأن الخير قريب منهم ما بقوا بينهم، لينهلوا من هديهم والرجوع إليهم فيما يشكل عليهم".

الشيخ محمد السبر: ‏النقول عند فقد العلماء لا تعني القنوط والتشاؤم ذياب الشمري سبق 2022-01-06 قال الداعية الإسلامي الشيخ محمد السبر: إن ‏النقول والآثار عند فقد العلماء لا تعني القنوط والتشاؤم.



وكتب "السبر" عبر حسابه في "تويتر": "مات إمام العلماء محمد ﷺ وصحابته وأتباعهم، ولم يزل دين الله باقيًا ظاهرًا".



وأضاف: "ولكن المقصود هو بيان مكانة العلماء في الأمة، وأن يعرف الناس منزلتهم، وأن الخير قريب منهم ما بقوا بينهم، لينهلوا من هديهم والرجوع إليهم فيما يشكل عليهم".

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443 06:02 PM

الشيخ محمد السبر: ‏النقول عند فقد العلماء لا تعني القنوط والتشاؤم قال إن المقصود بيان مكانتهم في الأمة ومعرفة الناس منزلتهم





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قال الداعية الإسلامي الشيخ محمد السبر: إن ‏النقول والآثار عند فقد العلماء لا تعني القنوط والتشاؤم.



وكتب "السبر" عبر حسابه في "تويتر": "مات إمام العلماء محمد ﷺ وصحابته وأتباعهم، ولم يزل دين الله باقيًا ظاهرًا".



وأضاف: "ولكن المقصود هو بيان مكانة العلماء في الأمة، وأن يعرف الناس منزلتهم، وأن الخير قريب منهم ما بقوا بينهم، لينهلوا من هديهم والرجوع إليهم فيما يشكل عليهم".