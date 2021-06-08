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أجواء حارة جدًّا.. "طقس الثلاثاء" بتوقيع "الحصيني": أمطار بهذه المناطق

قال: المرتفعات الجبلية معتدلة نهارًا تميل للبرودة ليلًا.. وساعات الفجر معتدلة

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجنوب المدينة، وسلطنة عمان).

‏وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "أجواء من حارة إلى حارة جدًّا على معظم المناطق والخليج نهارًا، ومعتدلة في ساعات الفجر الأولى".

وتابع: ‏"المرتفعات الجبلية معتدلة نهارًا تميل للبرودة ليلًا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أجواء حارة جدًّا.. "طقس الثلاثاء" بتوقيع "الحصيني": أمطار بهذه المناطق
سبق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجنوب المدينة، وسلطنة عمان).

‏وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "أجواء من حارة إلى حارة جدًّا على معظم المناطق والخليج نهارًا، ومعتدلة في ساعات الفجر الأولى".

وتابع: ‏"المرتفعات الجبلية معتدلة نهارًا تميل للبرودة ليلًا".

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
08:50 AM

أجواء حارة جدًّا.. "طقس الثلاثاء" بتوقيع "الحصيني": أمطار بهذه المناطق

قال: المرتفعات الجبلية معتدلة نهارًا تميل للبرودة ليلًا.. وساعات الفجر معتدلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على مرتفعات مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجنوب المدينة، وسلطنة عمان).

‏وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "أجواء من حارة إلى حارة جدًّا على معظم المناطق والخليج نهارًا، ومعتدلة في ساعات الفجر الأولى".

وتابع: ‏"المرتفعات الجبلية معتدلة نهارًا تميل للبرودة ليلًا".

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