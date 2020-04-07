"خرج عن السيطرة".. أغرب 8 تصريحات لزعماء العالم عن كورونا

"جونسون": "صافحت الجميع بالمستشفى".. "لوكاشينكو": "لا توجد فيروسات هنا"

اختلف تعامل دول العالم وقادته مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"؛ فبعضهم سارع بتنفيذ إجراءات جدية صارمة، واستطاع حماية شعبه وخفض أعداد الإصابات والوفيات إلى حد كبير؛ بينما استهان البعض الآخر، وهو ما ظهر في مجموعة من أغرب التصريحات حول الوباء؛ خاصة قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة في بلادهم.

وقد أصاب كورونا حتى الآن أكثر من 1.2 مليون شخص، وقتل أكثر من 69000 شخص حول العالم.

وحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"؛ فإن قلة من زعماء العالم أثاروا الدهشة بسبب التصريحات التي أدلوا بها، والتي قللت من شأن الأزمة، أو تحتوي على معلومات مضللة عن فيروس كورونا، أو تنصح باتخاذ إجراءات غير مفيدة إلى حد بعيد.

وفي حين غيّرت بعض الحكومات نبرتها بشأن الوباء في الأسابيع القليلة الماضية؛ تمسكت أخرى بمواقفها المتحدية والخطيرة في بعض الأحيان.

ورصد التقرير ثمانية من أغرب التصريحات وأكثرها إثارة للجدل.

الرئيس الأمريكي: "الوضع تحت السيطرة"

في 22 يناير، وبعد يومين من الإبلاغ عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، أجرى الرئيس دونالد ترامب مقابلة مع شبكة "CNBC"؛ حيث قلل من احتمالات وصول الفيروس إلى البلاد، وأكد أن "الوضع تحت السيطرة".

وبعد شهرين فقط، ارتفع عدد الإصابات في الولايات المتحدة ليصبح الآن الأكبر في العالم؛ إذ تأكد وجود 330.000 حالة إصابة فيها بحلول 5 أبريل؛ وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.

وفي حين أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة حتى الآن (9633)؛ لا يزال أقل من دول مثل إيطاليا وإسبانيا، قال ترامب: إن عدد الوفيات في البلاد قد يصل إلى ربع مليون شخص.

الرئيس البرازيلي: "مجرد أنفلونزا بسيطة"

رغم التصريحات المثيرة للجدل التي درج على الإدلاء بها، انتُخب جاير بولسونارو رئيسًا لأكبر دولة في أمريكا اللاتينية في 2018.

ومع ذلك، انخفضت شعبية بولسونارو إلى حد كبير مع انتشار فيروس كورونا في البرازيل. اعترض الناس في العديد من المدن البرازيلية، المحصورين في منازلهم، على خطابه الأخير من خلال ضرب الأواني وإحداث أعلى صوت ممكن.

كانت مظاهرة ضد الأسلوب الذي تعامل فيه بولسونارو مع الوباء.

فبالإضافة إلى التقليل من مخاطر الوباء من خلال تصريحاته، تَعَمّد بولسونارو مرارًا مخالفة توصيات التباعد الاجتماعي عن طريق الاختلاط مع مؤيديه. كما أنه يضغط ضد إجراءات الإغلاق التي يفرضها حكام الولايات البرازيلية.

وقعت في البرازيل أكثر من 11000 حالة مؤكدة بحلول 5 أبريل، وانتشرت العدوى بسرعة؛ إذ تَضَاعف عدد حالات الإصابة في غضون أربعة أيام فقط؛ وفقًا لأرقام وزارة الصحة.

الرئيس الفلبيني: "بدلًا من التسبب في مشاكل، سوف أدفنك"

لم يقلل الرئيس رودريغو دوتيرتي بأي حال من الأحوال من التهديد الذي يشكله انتشار الفيروس للفلبين.

وتطبق الحكومة الفلبينية إجراءات صارمة للتصدي للوباء؛ بما في ذلك عمليات الإغلاق وحظر التجول؛ ولكن كان هناك احتجاج واحد على الأقل في الشارع ضد نقص توفر المواد الغذائية في الأسواق.

فماذا كان رد دوتيرتي؟ التهديد بإطلاق النار على منتهكي إجراءات الإغلاق من قِبَل قوات الأمن.

وقال في مؤتمر صحفي في 2 أبريل: "لا تحاولوا إخافة الحكومة، لا تتحدوا الحكومة، ستخسرون".

يُذكر أن الفلبين شهدت أكثر من 3200 حالة إصابة بفيروس كورونا و150 حالة وفاة حتى الخامس من أبريل.

رئيس روسيا البيضاء: "لا توجد فيروسات هنا.. لم ترها تحلق من حولك، أليس كذلك؟"

أثار رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، الكثير من اللغط بموقفه من تفشي وباء كورونا؛ فقد سخر من الاقتراح القائل بأن على بلاده أن تحاول وقف انتشار الفيروس؛ لأنه لم يستطع رؤية الفيروس "يحلق في الجو".

وقال في حديث أجراه مع مراسلة تلفزيونية أثناء مباراة لهوكي الجليد: إن الحشود في المباراة كانت جيدة لأن برودة الملعب ستحول دون انتشار الفيروس.

ووصف المخاوف من الفيروس بأنها "ليست أكثر من ذهان (أوهام)".

وأعلنت روسيا البيضاء، وهي دولة يقطنها 10 ملايين نسمة، عن 440 حالة إصابة وخمس وفيات حتى الآن.

رئيس المكسيك: "استمر في الخروج مع عائلتك لتناول الطعام"

دأب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور على مناقضة نصائح وإرشادات مسؤولي الصحة العامة حول انتشار فيروس كورونا.

فبالإضافة إلى التهوين من مخاطر الفيروس، قام "أوبرادور" بجولة في البلاد، وشوهد في تجمعات عامة وهو يقبّل الأطفال ويحيّي مؤيديه عن قرب.

ولم ينتشر الفيروس في المكسيك بالسرعة التي انتشر بها في الولايات المتحدة المجاورة؛ إذ لم تشهد البلاد سوى 2.143 إصابة و94 حالة وفاة؛ لكن خبراء من منظمة الصحة في الأمريكتين يخشون من أن يصل عدد الحالات الخطيرة في البلاد إلى 700.000.

وفي 30 مارس، أعلنت المكسيك حالة طوارئ صحية؛ ولكن الإجراءات لم تصل إلى حد الإغلاق، ولا يزال مسموحًا بتجمعات تصل إلى 50 شخصًا، على سبيل المثال.

زيمبابوي: "الفيروس عقاب من الله للدول التي فرضت عقوبات علينا"

لم يُصدر الرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانغاغوا تصريحات مثيرة للجدل حول فيروس كورونا؛ لكنه اضطر إلى معالجة خلاف أثاره أحد أعضاء حكومته.

وكان وزير الدفاع أوبا ماتشنغوري قد قال: إن الوباء هو انتقام الله من الدول الغربية التي فرضت عقوبات على زيمبابوي.

وقال منانغاغوا في 18 مارس: "إن للأوبئة من هذا النوع تفسيرًا علميًّا، وهي لا تعرف حدودًا، وكما هو الحال في أي من الظواهر الطبيعية الأخرى؛ لا يمكن أن ينحى باللائمة فيها على طرف ما".

وأعلنت زيمبابوي عن 9 حالات إصابة فقط بحلول الثالث من أبريل؛ ولكن ثمة مخاوف من أن يتسبب انتشار الوباء في مخاطر حقيقية لبلد يعاني أصلًا من الفقر وتفتقر منشآته الصحية إلى التجهيزات الضرورية.

الرئيس الإندونيسي: "لم نقدم معلومات للمواطنين لأننا لا نريد إثارة الذعر"

اعترف الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بأنه تعمّد حجب معلومات عن حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ حتى لا يلجأ الناس إلى سلوكيات مثل التهافت على شراء الضروريات.

لم تسجل إندونيسيا أي حالات إصابة بالفيروس حتى 2 مارس؛ لكن العدد تجاوز الآن 2200 (مع أكثر من 190 حالة وفاة)، وأعلن ويدودو حالة طوارئ وطنية في 31 مارس.

ويقدر خبراء في كلية لندن للصحة العامة قبل أيام، أن العدد الحقيقي للحالات يمكن أن يكون أعلى من 3400.

رئيس وزراء بريطانيا: "كنت في المستشفى وصافحت الجميع"

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحفيين في مؤتمر صحفي في الثالث من مارس: إنه لا يشعر بالقلق من مصافحة الناس، وسط زيادة انتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة، وكانت حجته أن غسل اليدين "هو الشيء الحاسم".

وأوضحت الحكومة البريطانية لاحقًا أن جونسون لم يصافح سوى الطواقم الطبية، وليس المرضى؛ لكن ملاحظاته لا تزال تثير الكثير من الانتقادات.

وأكد اختبار أُجرِيَ لجونسون في 27 مارس، إصابته بفيروس كورونا، وأدخل أمس إلى العناية الفائقة جراء إصابته.