شاهد.. جمال الطبيعة في وادي قنونا بـ"العرضيات"

بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة

التقط المصوِّر "صالح العيسى" بكاميرته الخاصة صورًا لطريق وادي قنونا الرابط بين محافظة العرضيات ومحافظة القنفذة، جسَّدت جمال الطبيعة بالوادي.

وقال المصوِّر العيسى لـ"سبق" إنه التقط الصور من موقع مطل على الوادي، ويظهر بها السد في منظر جميل للغاية، يجسّد جمال الطبيعة، وذلك بعد الأمطار التي شهدتها المحافظة مؤخرًا. فيما استمتع الزوار بالأجواء الرائعة التي شهدها الوادي هذه الأيام.

ويتميز وادي قنونا بالطبيعة الساحرة، ومسطحاته الخضراء، واعتدال الطقس خلال هذه الفترة؛ إذ تكثر فيه أشجار النخيل، وتجري فيه المياه على مدار العام؛ وهو ما جعل المتنزهين يأتونه من كل مكان.