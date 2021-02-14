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متظاهرو ميانمار يستمرون في رفض الانقلاب.. والجيش عاجز عن وقف إضراب الموظفين

المحتجون يمنعون السلطة من قطع الكهرباء

خرج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع ميانمار، في اليوم التاسع من المظاهرات المناهضة للانقلاب، اليوم (الأحد)، في الوقت الذي يسعى فيه حكام الجيش الجدد إلى احتواء إضراب لموظفي الحكومة قد يشلّ قدرتهم على إدارة البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القطارات في أجزاء من البلاد توقفت عن العمل بعد أن رفض الموظفون الذهاب إلى العمل، في حين نشر الجيش جنوده في محطات توليد الكهرباء ليواجهه حشود غاضبة؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأمر المجلس العسكري موظفي الخدمة المدنية بالعودة إلى العمل، أمس، مهددين باتخاذ إجراءات، لكن مئات من عمال السكك الحديدية شاركوا في مظاهرات في العاصمة التجارية يانجون، اليوم، حتى عندما توجهت الشرطة إلى مجمعهم السكني في ضواحي المدينة لأمرهم بالعودة إلى العمل، أجبروها على المغادرة بعد أن تجمعت حشود غاضبة.

ونشر الجيش جنودًا في محطات توليد الكهرباء في ولاية كاشين الشمالية؛ مما أدى إلى مواجهة مع المتظاهرين، الذين أعلنوا أن العسكر يعتزمون قطع الكهرباء؛ لتنفيذ اعتقالات ليلية.

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متظاهرو ميانمار يستمرون في رفض الانقلاب.. والجيش عاجز عن وقف إضراب الموظفين
سبق

خرج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع ميانمار، في اليوم التاسع من المظاهرات المناهضة للانقلاب، اليوم (الأحد)، في الوقت الذي يسعى فيه حكام الجيش الجدد إلى احتواء إضراب لموظفي الحكومة قد يشلّ قدرتهم على إدارة البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القطارات في أجزاء من البلاد توقفت عن العمل بعد أن رفض الموظفون الذهاب إلى العمل، في حين نشر الجيش جنوده في محطات توليد الكهرباء ليواجهه حشود غاضبة؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأمر المجلس العسكري موظفي الخدمة المدنية بالعودة إلى العمل، أمس، مهددين باتخاذ إجراءات، لكن مئات من عمال السكك الحديدية شاركوا في مظاهرات في العاصمة التجارية يانجون، اليوم، حتى عندما توجهت الشرطة إلى مجمعهم السكني في ضواحي المدينة لأمرهم بالعودة إلى العمل، أجبروها على المغادرة بعد أن تجمعت حشود غاضبة.

ونشر الجيش جنودًا في محطات توليد الكهرباء في ولاية كاشين الشمالية؛ مما أدى إلى مواجهة مع المتظاهرين، الذين أعلنوا أن العسكر يعتزمون قطع الكهرباء؛ لتنفيذ اعتقالات ليلية.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
04:24 PM

متظاهرو ميانمار يستمرون في رفض الانقلاب.. والجيش عاجز عن وقف إضراب الموظفين

المحتجون يمنعون السلطة من قطع الكهرباء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خرج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع ميانمار، في اليوم التاسع من المظاهرات المناهضة للانقلاب، اليوم (الأحد)، في الوقت الذي يسعى فيه حكام الجيش الجدد إلى احتواء إضراب لموظفي الحكومة قد يشلّ قدرتهم على إدارة البلاد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القطارات في أجزاء من البلاد توقفت عن العمل بعد أن رفض الموظفون الذهاب إلى العمل، في حين نشر الجيش جنوده في محطات توليد الكهرباء ليواجهه حشود غاضبة؛ وفقاً لـ"رويترز".

وأمر المجلس العسكري موظفي الخدمة المدنية بالعودة إلى العمل، أمس، مهددين باتخاذ إجراءات، لكن مئات من عمال السكك الحديدية شاركوا في مظاهرات في العاصمة التجارية يانجون، اليوم، حتى عندما توجهت الشرطة إلى مجمعهم السكني في ضواحي المدينة لأمرهم بالعودة إلى العمل، أجبروها على المغادرة بعد أن تجمعت حشود غاضبة.

ونشر الجيش جنودًا في محطات توليد الكهرباء في ولاية كاشين الشمالية؛ مما أدى إلى مواجهة مع المتظاهرين، الذين أعلنوا أن العسكر يعتزمون قطع الكهرباء؛ لتنفيذ اعتقالات ليلية.

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