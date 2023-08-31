موجة حارة على محافظتَي ينبع وبدر.. و"الأرصاد" ينبّه

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظتَي ينبع وبدر اليوم، يتضمن موجة حارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً تستمر حتى الـ 5 مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظتَي ينبع وبدر اليوم، يتضمن موجة حارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً تستمر حتى الـ 5 مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظتَي ينبع وبدر اليوم، يتضمن موجة حارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً تستمر حتى الـ 5 مساءً.
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظتَي ينبع وبدر اليوم، يتضمن موجة حارة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.
وبيّن المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 12 ظهراً تستمر حتى الـ 5 مساءً.