مالي تعلن تسجيل أول حالتي إصابة بـ"كورونا"

لمواطنين قدما من فرنسا يومي 12 و16 مارس

أعلنت الحكومة المالية، اليوم، عن تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

وذكر بيان حكومي، اليوم، أن حالتي الإصابة المسجلتين تعودان لمواطنين ماليين، قدما من فرنسا يومي 12 و16 مارس الحالي، مؤكداً أن جميع الإجراءات اتخذت؛ من أجل إدارة أفضل لحالتي الإصابة.

ودعا البيان إلى ضرورة الالتزام والاحترام الصارم لإجراءات الوقاية الموصى بها للحد من انتشار الفيروس في البلاد، بعد أن انتشر في نحو 44 دولة إفريقية.

يُذكر أن الحكومة المالية كانت قد اتخذت جملة من الإجراءات الاستباقية، بينها تعليق الدراسة، ووقف الرحلات الجوية، وإغلاق الحدود، وذلك بعد تسجيل حالات إصابة بـ"كورونا" ببعض دول الجوار.