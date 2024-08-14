"الصحة" تعلن تسجيل 2566 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1383 إصابة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 14 أغسطس 2020، تسجيل 2566 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 262959 حالة ولله الحمد.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1383 حالات إصابة، بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 295902 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 35 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3338 حالة وفاة "رحمهم الله".

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 29605 والحالات الحرجة 1782 حالة .

وتفصيلاً قالت وزارة الصحة اليوم الجمعة أنها سجلت (1383) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (295902) حالتين ، من بينها (29605) حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1782) حالة حرجة، كما تم تسجيل (2566) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (262959) حالة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (1383) حالة منها 45% إناث، و55% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4 %

فيما بلغ عدد الوفيات (3338) حالة، بإضافة (35) حالة وفاة جديدة" يرحمهم الله جميعاً"

لافتةً أنه تم إجراء (66347) فحص مخبري جديد.

ويوضح الجدول المرفق توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ، أو الاتصال برقم مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والإستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.