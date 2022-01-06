النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المدني" يدعو لمراعاة إرشادات السلامة أثناء الرحلات البرية

أكد أهمية التهوية المناسبة في الخيام عند إشعال الفحم

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية اختيار الأماكن الآمنة والمناسبة أثناء القيام بالرحلات البرية ونصب الخيام بعيدًا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة والابتعاد عن الأماكن الخطرة مع ضرورة إبلاغ الأهل بالوجهة المقصودة وتوقيت العودة.

وشددت على أهمية التهوية المناسبة في الخيام عند إشعال الفحم للوقاية من الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، مع التأكد من إطفاء النار قبل النوم، وتوفير طفاية حريق مناسبة أثناء الرحلة، متمنيةً السلامة للجميع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المدني" يدعو لمراعاة إرشادات السلامة أثناء الرحلات البرية
سبق

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية اختيار الأماكن الآمنة والمناسبة أثناء القيام بالرحلات البرية ونصب الخيام بعيدًا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة والابتعاد عن الأماكن الخطرة مع ضرورة إبلاغ الأهل بالوجهة المقصودة وتوقيت العودة.

وشددت على أهمية التهوية المناسبة في الخيام عند إشعال الفحم للوقاية من الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، مع التأكد من إطفاء النار قبل النوم، وتوفير طفاية حريق مناسبة أثناء الرحلة، متمنيةً السلامة للجميع.

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
03:31 PM

"المدني" يدعو لمراعاة إرشادات السلامة أثناء الرحلات البرية

أكد أهمية التهوية المناسبة في الخيام عند إشعال الفحم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
255

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني أهمية اختيار الأماكن الآمنة والمناسبة أثناء القيام بالرحلات البرية ونصب الخيام بعيدًا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة والابتعاد عن الأماكن الخطرة مع ضرورة إبلاغ الأهل بالوجهة المقصودة وتوقيت العودة.

وشددت على أهمية التهوية المناسبة في الخيام عند إشعال الفحم للوقاية من الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، مع التأكد من إطفاء النار قبل النوم، وتوفير طفاية حريق مناسبة أثناء الرحلة، متمنيةً السلامة للجميع.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,288
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,288
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,705
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,615

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة