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"معشي" يحتفل بعقد قرانه بالمسارحة

احتفل الشاب علي ماطر معشي أحد أبطال قوات الحرس الوطني المرابطين على الحد الجنوبي، بعقد قرانه على كريمة علي محمد خرمي بقرية الجعدية بمحافظة أحد المسارحة. وسط لفيف من الأهل.


وتلقى العريس التهاني والتبريكات متمنين له السعادة والحياة الرغيدة.

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"معشي" يحتفل بعقد قرانه بالمسارحة
سبق

احتفل الشاب علي ماطر معشي أحد أبطال قوات الحرس الوطني المرابطين على الحد الجنوبي، بعقد قرانه على كريمة علي محمد خرمي بقرية الجعدية بمحافظة أحد المسارحة. وسط لفيف من الأهل.


وتلقى العريس التهاني والتبريكات متمنين له السعادة والحياة الرغيدة.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
10:22 AM

"معشي" يحتفل بعقد قرانه بالمسارحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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احتفل الشاب علي ماطر معشي أحد أبطال قوات الحرس الوطني المرابطين على الحد الجنوبي، بعقد قرانه على كريمة علي محمد خرمي بقرية الجعدية بمحافظة أحد المسارحة. وسط لفيف من الأهل.


وتلقى العريس التهاني والتبريكات متمنين له السعادة والحياة الرغيدة.

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