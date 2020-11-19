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"المقبل": في عهد الملك سلمان القفزات العملاقة سابقت الزمن في بناء دولة عظيمة

رفع رئيس الاتحاد الدولي للطرق، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الإتحاد، التهنئة للأسرة المالكة وللشعب السعودي الكريم بمناسبة الذكرى السادسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- ملكاً للمملكة العربية السعودية.

وقال المهندس المقبل: "سنوات من الإنجازات والمنجزات تحققت في عهد البناء والرخاء عهد سلمان الحزم ومحمد العزم، سنوات من التطور الشامل في المعرفة والبناء والتنمية، سنوات شهدت فيها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – إنجازات تاريخية على كافة الأصعدة المحلية والعربية والدولية".

وأكد المهندس المقبل أنّ ما تحقق من منجزات كبيرة في الشأن الداخلي أسهمت ولله الحمد في تعزيز الأمن والاستقرار في هذه البلاد الغالية هو تأكيد على حرص القيادة الرشيدة على تنمية المواطن السعودي ورفاهيته وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المجتمع السعودي بشكل عام.

وأردف المهندس المقبل: "إن ما حملته السنوات الماضية من العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من تعديلات وإعادة هيكلة لكثير من الأجهزة وإعلان رؤية المملكة 2030 دلالة واضحة على مستقبل مشرق يتزامن مع رؤية واعدة يقودها رجل المهمات والطموح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين –حفظه الله–".

وأشار "المقبل" إلى أن المملكة سجلت على المستوى الخارجي حضوراً متميزاً في العديد من الجوانب المحورية الهامة ولعل انضمام المملكة لمجموعة العشرين واستضافتها لهذه القمة العالمية لهذا العام تأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ودوره المحوري ضمن الدول المؤثرة في عجلة الاقتصاد العالمي. كما سجلت الحنكة السعودية بقيادة الملك سلمان دوراً رئيساً للعديد من القضايا العربية والدولية على مختلف الأصعدة.

وأبان أن تلك القفزات العملاقة سابقت الزمن في بناء دولة عظيمة تكللت ولله الحمد بالكثير من الخير والعطاء بفضل من الله ثم بحكمة القيادة الرشيدة.

واختتم المهندس عبدالله المقبل تصريحه سائلاً الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والمزيد من التقدم والاستقرار في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد الدولي للطرق عبدالله المقبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المقبل": في عهد الملك سلمان القفزات العملاقة سابقت الزمن في بناء دولة عظيمة
سبق

رفع رئيس الاتحاد الدولي للطرق، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الإتحاد، التهنئة للأسرة المالكة وللشعب السعودي الكريم بمناسبة الذكرى السادسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- ملكاً للمملكة العربية السعودية.

وقال المهندس المقبل: "سنوات من الإنجازات والمنجزات تحققت في عهد البناء والرخاء عهد سلمان الحزم ومحمد العزم، سنوات من التطور الشامل في المعرفة والبناء والتنمية، سنوات شهدت فيها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – إنجازات تاريخية على كافة الأصعدة المحلية والعربية والدولية".

وأكد المهندس المقبل أنّ ما تحقق من منجزات كبيرة في الشأن الداخلي أسهمت ولله الحمد في تعزيز الأمن والاستقرار في هذه البلاد الغالية هو تأكيد على حرص القيادة الرشيدة على تنمية المواطن السعودي ورفاهيته وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المجتمع السعودي بشكل عام.

وأردف المهندس المقبل: "إن ما حملته السنوات الماضية من العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من تعديلات وإعادة هيكلة لكثير من الأجهزة وإعلان رؤية المملكة 2030 دلالة واضحة على مستقبل مشرق يتزامن مع رؤية واعدة يقودها رجل المهمات والطموح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين –حفظه الله–".

وأشار "المقبل" إلى أن المملكة سجلت على المستوى الخارجي حضوراً متميزاً في العديد من الجوانب المحورية الهامة ولعل انضمام المملكة لمجموعة العشرين واستضافتها لهذه القمة العالمية لهذا العام تأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ودوره المحوري ضمن الدول المؤثرة في عجلة الاقتصاد العالمي. كما سجلت الحنكة السعودية بقيادة الملك سلمان دوراً رئيساً للعديد من القضايا العربية والدولية على مختلف الأصعدة.

وأبان أن تلك القفزات العملاقة سابقت الزمن في بناء دولة عظيمة تكللت ولله الحمد بالكثير من الخير والعطاء بفضل من الله ثم بحكمة القيادة الرشيدة.

واختتم المهندس عبدالله المقبل تصريحه سائلاً الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والمزيد من التقدم والاستقرار في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
09:05 PM

"المقبل": في عهد الملك سلمان القفزات العملاقة سابقت الزمن في بناء دولة عظيمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع رئيس الاتحاد الدولي للطرق، المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الإتحاد، التهنئة للأسرة المالكة وللشعب السعودي الكريم بمناسبة الذكرى السادسة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- ملكاً للمملكة العربية السعودية.

وقال المهندس المقبل: "سنوات من الإنجازات والمنجزات تحققت في عهد البناء والرخاء عهد سلمان الحزم ومحمد العزم، سنوات من التطور الشامل في المعرفة والبناء والتنمية، سنوات شهدت فيها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – إنجازات تاريخية على كافة الأصعدة المحلية والعربية والدولية".

وأكد المهندس المقبل أنّ ما تحقق من منجزات كبيرة في الشأن الداخلي أسهمت ولله الحمد في تعزيز الأمن والاستقرار في هذه البلاد الغالية هو تأكيد على حرص القيادة الرشيدة على تنمية المواطن السعودي ورفاهيته وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المجتمع السعودي بشكل عام.

وأردف المهندس المقبل: "إن ما حملته السنوات الماضية من العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان من تعديلات وإعادة هيكلة لكثير من الأجهزة وإعلان رؤية المملكة 2030 دلالة واضحة على مستقبل مشرق يتزامن مع رؤية واعدة يقودها رجل المهمات والطموح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمين –حفظه الله–".

وأشار "المقبل" إلى أن المملكة سجلت على المستوى الخارجي حضوراً متميزاً في العديد من الجوانب المحورية الهامة ولعل انضمام المملكة لمجموعة العشرين واستضافتها لهذه القمة العالمية لهذا العام تأكيد على قوة ومتانة الاقتصاد السعودي ودوره المحوري ضمن الدول المؤثرة في عجلة الاقتصاد العالمي. كما سجلت الحنكة السعودية بقيادة الملك سلمان دوراً رئيساً للعديد من القضايا العربية والدولية على مختلف الأصعدة.

وأبان أن تلك القفزات العملاقة سابقت الزمن في بناء دولة عظيمة تكللت ولله الحمد بالكثير من الخير والعطاء بفضل من الله ثم بحكمة القيادة الرشيدة.

واختتم المهندس عبدالله المقبل تصريحه سائلاً الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والمزيد من التقدم والاستقرار في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.

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