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"الصحة": تسجيل 29 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 40 خلال الـ24 ساعة الماضية

"مخاوف أوميكرون".. هولندا ترصد 61 إصابة كورونا برحلتين من جنوب إفريقيا

فحوصات على مدى ساعات للقادمين بسبب المحاذير المتعلقة بسلالة الفيروس الجديدة

رصدت السلطات الصحية في هولندا 61 مصاباً بمرض كورونا بين مسافرين وصلوا إلى أمستردام على متن رحلتين قادمتين من جنوب إفريقيا أمس الجمعة.

وأضافت السلطات أنها بدأت، اليوم السبت، إجراء مزيدٍ من الفحوصات لمعرفة إن كان من بينهم مصابون بالسلالة أوميكرون التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة.

ووصل قرابة 600 مسافر إلى مطار سخيبول في أمستردام على متن رحلتين، أمس الجمعة، ثم خضعوا لفحوصات على مدى ساعات بسبب مخاوف متعلقة بسلالة الفيروس الجديدة، بحسب رويترز.

وزارة الصحة الهولندية أعلنت في وقت مبكر، اليوم، أن الفحوص أثبتت إصابة 61 مسافراً بفيروس كورونا، فيما أوقفت الحكومة الهولندية جميع رحلات الطيران من جنوب القارة الإفريقية أمس، وقرر وزير الصحة هوجو دي يونج؛ إخضاع المسافرين الذين كانوا في الطريق بالفعل إلى هولندا لفحوصات وحجر صحي عند الوصول.

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"مخاوف أوميكرون".. هولندا ترصد 61 إصابة كورونا برحلتين من جنوب إفريقيا
سبق

رصدت السلطات الصحية في هولندا 61 مصاباً بمرض كورونا بين مسافرين وصلوا إلى أمستردام على متن رحلتين قادمتين من جنوب إفريقيا أمس الجمعة.

وأضافت السلطات أنها بدأت، اليوم السبت، إجراء مزيدٍ من الفحوصات لمعرفة إن كان من بينهم مصابون بالسلالة أوميكرون التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة.

ووصل قرابة 600 مسافر إلى مطار سخيبول في أمستردام على متن رحلتين، أمس الجمعة، ثم خضعوا لفحوصات على مدى ساعات بسبب مخاوف متعلقة بسلالة الفيروس الجديدة، بحسب رويترز.

وزارة الصحة الهولندية أعلنت في وقت مبكر، اليوم، أن الفحوص أثبتت إصابة 61 مسافراً بفيروس كورونا، فيما أوقفت الحكومة الهولندية جميع رحلات الطيران من جنوب القارة الإفريقية أمس، وقرر وزير الصحة هوجو دي يونج؛ إخضاع المسافرين الذين كانوا في الطريق بالفعل إلى هولندا لفحوصات وحجر صحي عند الوصول.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
11:59 AM

"مخاوف أوميكرون".. هولندا ترصد 61 إصابة كورونا برحلتين من جنوب إفريقيا

فحوصات على مدى ساعات للقادمين بسبب المحاذير المتعلقة بسلالة الفيروس الجديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رصدت السلطات الصحية في هولندا 61 مصاباً بمرض كورونا بين مسافرين وصلوا إلى أمستردام على متن رحلتين قادمتين من جنوب إفريقيا أمس الجمعة.

وأضافت السلطات أنها بدأت، اليوم السبت، إجراء مزيدٍ من الفحوصات لمعرفة إن كان من بينهم مصابون بالسلالة أوميكرون التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة.

ووصل قرابة 600 مسافر إلى مطار سخيبول في أمستردام على متن رحلتين، أمس الجمعة، ثم خضعوا لفحوصات على مدى ساعات بسبب مخاوف متعلقة بسلالة الفيروس الجديدة، بحسب رويترز.

وزارة الصحة الهولندية أعلنت في وقت مبكر، اليوم، أن الفحوص أثبتت إصابة 61 مسافراً بفيروس كورونا، فيما أوقفت الحكومة الهولندية جميع رحلات الطيران من جنوب القارة الإفريقية أمس، وقرر وزير الصحة هوجو دي يونج؛ إخضاع المسافرين الذين كانوا في الطريق بالفعل إلى هولندا لفحوصات وحجر صحي عند الوصول.

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