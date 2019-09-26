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الأمم المتحدة تحذر: ثلث الشعب الأفغاني مهدد بجوع وشيك

"كانم" بينت أن الشتاء سيعطل مرور المساعدات إلى الأماكن المعزولة

حذرت مسؤولة في الأمم المتحدة، اليوم (السبت)، من أن أفغانستان معرضة لخطر الجوع الوشيك، مع اقتراب فصل الشتاء وتعطل الخدمات إثر عودة حركة طالبان إلى السلطة.

وذكرت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانم، أن الوضع في أفغانستان حرج.

وقالت "كانم": "ليس من المبالغة القول إن ثلث الشعب الأفغاني الذي يعد 33 مليون نسمة يهدده الجوع الوشيك".

وبيّنت أن فصل الشتاء القاسي، وتعطل القدرة على نقل الإمدادات إلى المناطق المعزولة في الدولة الجبلية، بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19، ستؤدي إلى تفاقم الوضع المعقد أصلاً.

الأمم المتحدة

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الأمم المتحدة تحذر: ثلث الشعب الأفغاني مهدد بجوع وشيك
سبق

حذرت مسؤولة في الأمم المتحدة، اليوم (السبت)، من أن أفغانستان معرضة لخطر الجوع الوشيك، مع اقتراب فصل الشتاء وتعطل الخدمات إثر عودة حركة طالبان إلى السلطة.

وذكرت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانم، أن الوضع في أفغانستان حرج.

وقالت "كانم": "ليس من المبالغة القول إن ثلث الشعب الأفغاني الذي يعد 33 مليون نسمة يهدده الجوع الوشيك".

وبيّنت أن فصل الشتاء القاسي، وتعطل القدرة على نقل الإمدادات إلى المناطق المعزولة في الدولة الجبلية، بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19، ستؤدي إلى تفاقم الوضع المعقد أصلاً.

25 سبتمبر 2021 - 18 صفر 1443
09:00 PM

الأمم المتحدة تحذر: ثلث الشعب الأفغاني مهدد بجوع وشيك

"كانم" بينت أن الشتاء سيعطل مرور المساعدات إلى الأماكن المعزولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت مسؤولة في الأمم المتحدة، اليوم (السبت)، من أن أفغانستان معرضة لخطر الجوع الوشيك، مع اقتراب فصل الشتاء وتعطل الخدمات إثر عودة حركة طالبان إلى السلطة.

وذكرت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانم، أن الوضع في أفغانستان حرج.

وقالت "كانم": "ليس من المبالغة القول إن ثلث الشعب الأفغاني الذي يعد 33 مليون نسمة يهدده الجوع الوشيك".

وبيّنت أن فصل الشتاء القاسي، وتعطل القدرة على نقل الإمدادات إلى المناطق المعزولة في الدولة الجبلية، بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19، ستؤدي إلى تفاقم الوضع المعقد أصلاً.

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