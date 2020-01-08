بعد الضربة الإيرانية.. الذهب يحقق أعلى سعر في 7 سنوات

ارتفع 2% ليقارب 1600 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ 2013

بعد أن أطلقت إيران صواريخ على قواعد في العراق تستضيف قوات أمريكية، صعدت أسعار الذهب بنحو 2%، الأربعاء، مقتربة من سعر 1600 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى في نحو سبع سنوات.

وبحلول الساعة 02:50 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.8% إلى 1585.80 دولار للأوقية؛ وفق "رويترز".

وبحسب "سكاي نيوز عربية" بلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ مارس 2013 عند 1610.90 دولارًا في وقت سابق من الجلسة. وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1% إلى 1589.30 دولارًا للأوقية.

وقالت مارغريت يانج يان، محللة السوق لدى "سي.إم.سي ماركتس: "المخاوف من عدم التيقن ومزيد من التصعيد في هذه المواجهة العسكرية تدفع أسعار الذهب للصعود.

وأضاف "هذه (الهجمات الإيرانية) تغذي حتمًا الطلب على الملاذات الآمنة، وليس الذهب فحسب بل الين أيضًا؛ بينما تتعرض الأسهم لبيع كثيف".

وفي المعادن النفيسة الأخرى، سجل البلاديوم ذروة جديدة عند 2056.01 دولارًا للأوقية في وقت سابق من المعاملات؛ بفعل استمرار شح المعروض؛ لكنه كان منخفضا 0.3% في أحدث سعر فوري له عند 2045.08 دولارًا للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.8% إلى 18.53 دولارًا للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر عند 18.85 دولارًا؛ في حين تقدم البلاتين 0.1% إلى 970.25 دولارًا.