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بكين تحذر واشنطن: تهدرون "الوقت الثمين" في حربكم ضد "كورونا"

متحدث باسم الخارجية: تحاول تشويه سمعة الآخرين والبحث عن كبش فداء

اعتبرت وزارة الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة "تضيع الوقت الثمين تمامًا"، والذي كسبته بكين في مكافحة تفشي فيروس كورونا، الذي نشأ في مدينة ووهان الصينية.

وقال المتحدث باسم الخارجية جينغ شوانغ، فى مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن واشنطن حاولت "تشويه سمعة الآخرين والبحث عن كبش فداء لتغيير مسؤولياتها".

وأضاف شوانغ بحسب سكاي نيوز عربية أن على الولايات المتحدة "التوقف عن تسييس الوباء، ووقف وصم وتشويه سمعة الصين والدول الأخرى".

وتقول وزارة الصحة الصينية إن ووهان شهدت الآن 5 أيام متتالية دون إصابة جديدة، مما يظهر فعالية قيود السفر الصارمة التي يتم تخفيفها ببطء في جميع أنحاء البلاد.

في الوقت نفسه، تكثف الصين إجراءاتها لمنع عودة الفيروس من الخارج، مما يتطلب إيقاف الرحلات الجوية الدولية إلى بكين أولاً في المطارات خارج العاصمة للفحص.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال إنه "مستاء قليلاً" من موقف الصين حيال انتشار فيروس كورونا المستجد، متهمًا بكين مجددًا بعدم مشاركة معلومات مهمة حول الوباء.

وشدد ترامب، الأحد، على أن السلطات الصينية "كان ينبغي أن تعلمنا"، مكررًا عبارة "الفيروس الصيني" التي تزعج النظام الصيني بشدة.


وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 35 ألف حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، كما سجلت أكثر من 450 حالة وفاة.

أمريكا الصين فيروس كورونا الجديد

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بكين تحذر واشنطن: تهدرون "الوقت الثمين" في حربكم ضد "كورونا"
سبق

اعتبرت وزارة الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة "تضيع الوقت الثمين تمامًا"، والذي كسبته بكين في مكافحة تفشي فيروس كورونا، الذي نشأ في مدينة ووهان الصينية.

وقال المتحدث باسم الخارجية جينغ شوانغ، فى مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن واشنطن حاولت "تشويه سمعة الآخرين والبحث عن كبش فداء لتغيير مسؤولياتها".

وأضاف شوانغ بحسب سكاي نيوز عربية أن على الولايات المتحدة "التوقف عن تسييس الوباء، ووقف وصم وتشويه سمعة الصين والدول الأخرى".

وتقول وزارة الصحة الصينية إن ووهان شهدت الآن 5 أيام متتالية دون إصابة جديدة، مما يظهر فعالية قيود السفر الصارمة التي يتم تخفيفها ببطء في جميع أنحاء البلاد.

في الوقت نفسه، تكثف الصين إجراءاتها لمنع عودة الفيروس من الخارج، مما يتطلب إيقاف الرحلات الجوية الدولية إلى بكين أولاً في المطارات خارج العاصمة للفحص.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال إنه "مستاء قليلاً" من موقف الصين حيال انتشار فيروس كورونا المستجد، متهمًا بكين مجددًا بعدم مشاركة معلومات مهمة حول الوباء.

وشدد ترامب، الأحد، على أن السلطات الصينية "كان ينبغي أن تعلمنا"، مكررًا عبارة "الفيروس الصيني" التي تزعج النظام الصيني بشدة.


وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 35 ألف حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، كما سجلت أكثر من 450 حالة وفاة.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
02:18 PM

بكين تحذر واشنطن: تهدرون "الوقت الثمين" في حربكم ضد "كورونا"

متحدث باسم الخارجية: تحاول تشويه سمعة الآخرين والبحث عن كبش فداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اعتبرت وزارة الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة "تضيع الوقت الثمين تمامًا"، والذي كسبته بكين في مكافحة تفشي فيروس كورونا، الذي نشأ في مدينة ووهان الصينية.

وقال المتحدث باسم الخارجية جينغ شوانغ، فى مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن واشنطن حاولت "تشويه سمعة الآخرين والبحث عن كبش فداء لتغيير مسؤولياتها".

وأضاف شوانغ بحسب سكاي نيوز عربية أن على الولايات المتحدة "التوقف عن تسييس الوباء، ووقف وصم وتشويه سمعة الصين والدول الأخرى".

وتقول وزارة الصحة الصينية إن ووهان شهدت الآن 5 أيام متتالية دون إصابة جديدة، مما يظهر فعالية قيود السفر الصارمة التي يتم تخفيفها ببطء في جميع أنحاء البلاد.

في الوقت نفسه، تكثف الصين إجراءاتها لمنع عودة الفيروس من الخارج، مما يتطلب إيقاف الرحلات الجوية الدولية إلى بكين أولاً في المطارات خارج العاصمة للفحص.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال إنه "مستاء قليلاً" من موقف الصين حيال انتشار فيروس كورونا المستجد، متهمًا بكين مجددًا بعدم مشاركة معلومات مهمة حول الوباء.

وشدد ترامب، الأحد، على أن السلطات الصينية "كان ينبغي أن تعلمنا"، مكررًا عبارة "الفيروس الصيني" التي تزعج النظام الصيني بشدة.


وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 35 ألف حالة إصابة بالفيروس حتى الآن، كما سجلت أكثر من 450 حالة وفاة.

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