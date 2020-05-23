النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

خادم الحرمين للمواطنين والمقيمين: أقدر بشكل كبير قضاءكم العيد في بيوتكم ملتزمين بكل وعي ومسؤولية بإجراءات التباعد الاجتماعي

"أصدقاء لاعبي كرة القدم" تسلم 76 تأمينًا طبيًا لمستفيديها فى منازلهم

"المطوع ": الوسط الرياضي أثبت تضامنه مع اللاعبين السابقين وأسرهم

سلمت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم، تأمينًا طبيًا لـ 76 مستفيدًا في الجمعية من الأيتام والأرامل ولاعبي كرة القدم السابقين وأسرهم، وذلك ضمن مسار العلاج الذي يعد أحد مسارات الجمعية الذي يشمل (التأمين الطبي، تأمين العلاج، تأمين المعدات الطبية).

وكانت الجمعية قد بدأت بتوزيع التأمين الطبي منذ بداية عام 2020، وتعمل على المساهمة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمستفيدين وأسرهم، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المتخصصة، والجمعيات المثيلة، والمراكز الطبية المتخصصة.

فيما أكد نائب رئيس جمعية أصدقاء اللاعبين فهد المطوع أن مساعدة اللاعبين المحتاجين وتوفير العلاج اللازم لهم ولأسرهم من أولويات أهداف الجمعية، موضحًا أنه تم مراعاة التزام المستفيدين بالبقاء في منازلهم وتوصيل بطاقات التأمين إليهم في ظل أزمة جائحة كورونا.

وأوضح "المطوع" أن الجمعية تواصل اهتمامها ودعمها لأسر المستفيدين من خلال المتبرعين خاصة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن الوسط الرياضي أثبت وقفتهم الصادقة مع اللاعبين السابقين وأسرهم والأرامل والأيتام، وأنهم شركاء في تحقيق أهداف الجمعية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"أصدقاء لاعبي كرة القدم" تسلم 76 تأمينًا طبيًا لمستفيديها فى منازلهم
سبق

سلمت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم، تأمينًا طبيًا لـ 76 مستفيدًا في الجمعية من الأيتام والأرامل ولاعبي كرة القدم السابقين وأسرهم، وذلك ضمن مسار العلاج الذي يعد أحد مسارات الجمعية الذي يشمل (التأمين الطبي، تأمين العلاج، تأمين المعدات الطبية).

وكانت الجمعية قد بدأت بتوزيع التأمين الطبي منذ بداية عام 2020، وتعمل على المساهمة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمستفيدين وأسرهم، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المتخصصة، والجمعيات المثيلة، والمراكز الطبية المتخصصة.

فيما أكد نائب رئيس جمعية أصدقاء اللاعبين فهد المطوع أن مساعدة اللاعبين المحتاجين وتوفير العلاج اللازم لهم ولأسرهم من أولويات أهداف الجمعية، موضحًا أنه تم مراعاة التزام المستفيدين بالبقاء في منازلهم وتوصيل بطاقات التأمين إليهم في ظل أزمة جائحة كورونا.

وأوضح "المطوع" أن الجمعية تواصل اهتمامها ودعمها لأسر المستفيدين من خلال المتبرعين خاصة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن الوسط الرياضي أثبت وقفتهم الصادقة مع اللاعبين السابقين وأسرهم والأرامل والأيتام، وأنهم شركاء في تحقيق أهداف الجمعية.

23 مايو 2020 - 30 رمضان 1441
05:52 PM

"أصدقاء لاعبي كرة القدم" تسلم 76 تأمينًا طبيًا لمستفيديها فى منازلهم

"المطوع ": الوسط الرياضي أثبت تضامنه مع اللاعبين السابقين وأسرهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,178

سلمت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم، تأمينًا طبيًا لـ 76 مستفيدًا في الجمعية من الأيتام والأرامل ولاعبي كرة القدم السابقين وأسرهم، وذلك ضمن مسار العلاج الذي يعد أحد مسارات الجمعية الذي يشمل (التأمين الطبي، تأمين العلاج، تأمين المعدات الطبية).

وكانت الجمعية قد بدأت بتوزيع التأمين الطبي منذ بداية عام 2020، وتعمل على المساهمة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمستفيدين وأسرهم، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المتخصصة، والجمعيات المثيلة، والمراكز الطبية المتخصصة.

فيما أكد نائب رئيس جمعية أصدقاء اللاعبين فهد المطوع أن مساعدة اللاعبين المحتاجين وتوفير العلاج اللازم لهم ولأسرهم من أولويات أهداف الجمعية، موضحًا أنه تم مراعاة التزام المستفيدين بالبقاء في منازلهم وتوصيل بطاقات التأمين إليهم في ظل أزمة جائحة كورونا.

وأوضح "المطوع" أن الجمعية تواصل اهتمامها ودعمها لأسر المستفيدين من خلال المتبرعين خاصة بقرب حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أن الوسط الرياضي أثبت وقفتهم الصادقة مع اللاعبين السابقين وأسرهم والأرامل والأيتام، وأنهم شركاء في تحقيق أهداف الجمعية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,477
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,680
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,761
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,540

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة