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"مفهوم البيعة في الإسلام".. محاضرة للتوعية الفكرية بجامعة جازان

لتعزيز الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة

رعى رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، المحاضرة التي أقامتها وحدة التوعية الفكرية بعنوان "مفهوم البيعة في الإسلام وأثره في تحقيق الأمن الفكري"، وألقاها رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشهراني، مساء أمس، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة وحضور طلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وعدد من أفراد المجتمع.

وبيّن رئيس الجامعة أهمية تنفيذ مثل هذه البرامج لتعزيز الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، مؤكداً أن الجامعة تواصل تنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف لحماية الشباب والشابات من الأفكار المنحرفة والمتطرفة، وبيان أهمية الحفاظ على اللحمة الوطنية وغرس المبادئ الإسلامية السمحة في عقول الناشئة.

بعد ذلك قدم فضيلة المشرف على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الدكتور محمد بن أحمد خضي، نبذة مختصرة عن المحاضر، مبيناً أهمية المحاضرة في ترسيخ المفهوم العقدي الصحيح للبيعة وإظهار محاسن المملكة وعملها بهذه السنة النبوية التي لها الأثر الأكبر في تعزيز اللحمة الوطنية والالتفاف والاجتماع.

وتناول فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشهراني، في محاضرته؛ العديد من المحاور التي ترسخ المفهوم العقدي الصحيح للبيعة الشرعية والعمل بها، وبيان دور المفهوم الصحيح للبيعة في تعزيز الانتماء الوطني، والرد على الفئات والجماعات الضالة في بيان البيعة قديماً وحديثاً، وبيان المفهوم الوطني الصحيح للبيعة في تعزيز السمع والطاعة لولاة الأمر.

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"مفهوم البيعة في الإسلام".. محاضرة للتوعية الفكرية بجامعة جازان
سبق

رعى رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، المحاضرة التي أقامتها وحدة التوعية الفكرية بعنوان "مفهوم البيعة في الإسلام وأثره في تحقيق الأمن الفكري"، وألقاها رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشهراني، مساء أمس، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة وحضور طلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وعدد من أفراد المجتمع.

وبيّن رئيس الجامعة أهمية تنفيذ مثل هذه البرامج لتعزيز الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، مؤكداً أن الجامعة تواصل تنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف لحماية الشباب والشابات من الأفكار المنحرفة والمتطرفة، وبيان أهمية الحفاظ على اللحمة الوطنية وغرس المبادئ الإسلامية السمحة في عقول الناشئة.

بعد ذلك قدم فضيلة المشرف على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الدكتور محمد بن أحمد خضي، نبذة مختصرة عن المحاضر، مبيناً أهمية المحاضرة في ترسيخ المفهوم العقدي الصحيح للبيعة وإظهار محاسن المملكة وعملها بهذه السنة النبوية التي لها الأثر الأكبر في تعزيز اللحمة الوطنية والالتفاف والاجتماع.

وتناول فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشهراني، في محاضرته؛ العديد من المحاور التي ترسخ المفهوم العقدي الصحيح للبيعة الشرعية والعمل بها، وبيان دور المفهوم الصحيح للبيعة في تعزيز الانتماء الوطني، والرد على الفئات والجماعات الضالة في بيان البيعة قديماً وحديثاً، وبيان المفهوم الوطني الصحيح للبيعة في تعزيز السمع والطاعة لولاة الأمر.

20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
05:01 PM

"مفهوم البيعة في الإسلام".. محاضرة للتوعية الفكرية بجامعة جازان

لتعزيز الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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رعى رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، المحاضرة التي أقامتها وحدة التوعية الفكرية بعنوان "مفهوم البيعة في الإسلام وأثره في تحقيق الأمن الفكري"، وألقاها رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشهراني، مساء أمس، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة وحضور طلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وعدد من أفراد المجتمع.

وبيّن رئيس الجامعة أهمية تنفيذ مثل هذه البرامج لتعزيز الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة، مؤكداً أن الجامعة تواصل تنفيذ العديد من المبادرات التي تهدف لحماية الشباب والشابات من الأفكار المنحرفة والمتطرفة، وبيان أهمية الحفاظ على اللحمة الوطنية وغرس المبادئ الإسلامية السمحة في عقول الناشئة.

بعد ذلك قدم فضيلة المشرف على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الدكتور محمد بن أحمد خضي، نبذة مختصرة عن المحاضر، مبيناً أهمية المحاضرة في ترسيخ المفهوم العقدي الصحيح للبيعة وإظهار محاسن المملكة وعملها بهذه السنة النبوية التي لها الأثر الأكبر في تعزيز اللحمة الوطنية والالتفاف والاجتماع.

وتناول فضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشهراني، في محاضرته؛ العديد من المحاور التي ترسخ المفهوم العقدي الصحيح للبيعة الشرعية والعمل بها، وبيان دور المفهوم الصحيح للبيعة في تعزيز الانتماء الوطني، والرد على الفئات والجماعات الضالة في بيان البيعة قديماً وحديثاً، وبيان المفهوم الوطني الصحيح للبيعة في تعزيز السمع والطاعة لولاة الأمر.

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