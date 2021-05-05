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بعد تقرير "سقطنا في دائرة النسيان".. المياه لـ"سكان بيان الرياض": أدرجنا مشاريعكم

أكدت إدراج مشروع المياه والصرف الصحي للحي ضمن الخطة الخمسية لعام 2022م

ردّت شركة المياه الوطنية على التقرير الذي نشرته صحيفة "سبق" أول أمس تحت عنوان "هذه تفاصيل معاناتهم وأهم مطالبهم.. سكان "البيان": سقطنا في دائرة النسيان"، والذي تطرق لغياب الخدمات في الحي العاصمي شرق الرياض بما فيها مشاريع المياه.

وتفصيلًا: أوضحت الشركة أنه يتطلب لإيصال المياه للحي تنفيذ خطوط رئيسية وشبكات داخلية، لافتة إلى أنه تم إدراج المشروع ضمن مشاريع الخطة الخمسية لعام 2022م، وفيما يتعلق بالصرف الصحي فإنه يتطلب لإيصال الخدمة أيضًا تنفيذ منظومة من المشاريع، مبينة أنه قد تم إدراج المشاريع ذات الأولوية من تلك المنظومة ضمن محفظة مشاريع الخطة الخمسية (2022).

وجاء في نص البيان التوضيحي للشركة: نود في البداية أن نشكر لصحيفة "سبق" الإلكترونية حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.

وأضاف البيان: حول ما ورد في الخبر المنشور بصحيفتكم يوم الثلاثاء 22-9-1442هـ الموافق 4-5-2021م، نفيدكم بأنه يتطلّب لإيصال المياه لحي البيان تنفيذ خطوط رئيسية وشبكات في الحي، موضحة أنه تم إدراج المشروع ضمن مشاريع الخطة الخمسية (2022).

وتابع: فيما يتعلق بالصرف الصحي، فإنه يتطلب لإيصال الخدمة تنفيذ منظومة من المشاريع، وتم إدراج المشاريع ذات الأولوية من تلك المنظومة ضمن محفظة مشاريع الخطة الخمسية (2022).

ولفتت إلى أن طرح تلك المشاريع يعتمد على أولوية دخول الحي ضمن النطاق العمراني، وعلى مدى توفر الاعتمادات المالية اللازمة.

شركة المياه الوطنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تقرير "سقطنا في دائرة النسيان".. المياه لـ"سكان بيان الرياض": أدرجنا مشاريعكم
سبق

ردّت شركة المياه الوطنية على التقرير الذي نشرته صحيفة "سبق" أول أمس تحت عنوان "هذه تفاصيل معاناتهم وأهم مطالبهم.. سكان "البيان": سقطنا في دائرة النسيان"، والذي تطرق لغياب الخدمات في الحي العاصمي شرق الرياض بما فيها مشاريع المياه.

وتفصيلًا: أوضحت الشركة أنه يتطلب لإيصال المياه للحي تنفيذ خطوط رئيسية وشبكات داخلية، لافتة إلى أنه تم إدراج المشروع ضمن مشاريع الخطة الخمسية لعام 2022م، وفيما يتعلق بالصرف الصحي فإنه يتطلب لإيصال الخدمة أيضًا تنفيذ منظومة من المشاريع، مبينة أنه قد تم إدراج المشاريع ذات الأولوية من تلك المنظومة ضمن محفظة مشاريع الخطة الخمسية (2022).

وجاء في نص البيان التوضيحي للشركة: نود في البداية أن نشكر لصحيفة "سبق" الإلكترونية حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.

وأضاف البيان: حول ما ورد في الخبر المنشور بصحيفتكم يوم الثلاثاء 22-9-1442هـ الموافق 4-5-2021م، نفيدكم بأنه يتطلّب لإيصال المياه لحي البيان تنفيذ خطوط رئيسية وشبكات في الحي، موضحة أنه تم إدراج المشروع ضمن مشاريع الخطة الخمسية (2022).

وتابع: فيما يتعلق بالصرف الصحي، فإنه يتطلب لإيصال الخدمة تنفيذ منظومة من المشاريع، وتم إدراج المشاريع ذات الأولوية من تلك المنظومة ضمن محفظة مشاريع الخطة الخمسية (2022).

ولفتت إلى أن طرح تلك المشاريع يعتمد على أولوية دخول الحي ضمن النطاق العمراني، وعلى مدى توفر الاعتمادات المالية اللازمة.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
07:28 PM

بعد تقرير "سقطنا في دائرة النسيان".. المياه لـ"سكان بيان الرياض": أدرجنا مشاريعكم

أكدت إدراج مشروع المياه والصرف الصحي للحي ضمن الخطة الخمسية لعام 2022م

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قاسم الخبراني - الرياض
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ردّت شركة المياه الوطنية على التقرير الذي نشرته صحيفة "سبق" أول أمس تحت عنوان "هذه تفاصيل معاناتهم وأهم مطالبهم.. سكان "البيان": سقطنا في دائرة النسيان"، والذي تطرق لغياب الخدمات في الحي العاصمي شرق الرياض بما فيها مشاريع المياه.

وتفصيلًا: أوضحت الشركة أنه يتطلب لإيصال المياه للحي تنفيذ خطوط رئيسية وشبكات داخلية، لافتة إلى أنه تم إدراج المشروع ضمن مشاريع الخطة الخمسية لعام 2022م، وفيما يتعلق بالصرف الصحي فإنه يتطلب لإيصال الخدمة أيضًا تنفيذ منظومة من المشاريع، مبينة أنه قد تم إدراج المشاريع ذات الأولوية من تلك المنظومة ضمن محفظة مشاريع الخطة الخمسية (2022).

وجاء في نص البيان التوضيحي للشركة: نود في البداية أن نشكر لصحيفة "سبق" الإلكترونية حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين.

وأضاف البيان: حول ما ورد في الخبر المنشور بصحيفتكم يوم الثلاثاء 22-9-1442هـ الموافق 4-5-2021م، نفيدكم بأنه يتطلّب لإيصال المياه لحي البيان تنفيذ خطوط رئيسية وشبكات في الحي، موضحة أنه تم إدراج المشروع ضمن مشاريع الخطة الخمسية (2022).

وتابع: فيما يتعلق بالصرف الصحي، فإنه يتطلب لإيصال الخدمة تنفيذ منظومة من المشاريع، وتم إدراج المشاريع ذات الأولوية من تلك المنظومة ضمن محفظة مشاريع الخطة الخمسية (2022).

ولفتت إلى أن طرح تلك المشاريع يعتمد على أولوية دخول الحي ضمن النطاق العمراني، وعلى مدى توفر الاعتمادات المالية اللازمة.

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