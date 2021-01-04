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مكة.. مصادرة 13 رأس خيل يؤجرها مخالفون بمواقف حجز السيارات

جولات مكثفة لبلدية الشرائع.. و"العصيمي" يدعو للإبلاغ عن الملاحظات

نفّذت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولات ميدانية مكثفة على حجز السيارات بالشرائع؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أنه تم تنفيذ جولات رقابية على حجز السيارات بالشرائع؛ أسفرت عن ضبط 13 رأسًا من الخيل يستغلها عمالة وافدة؛ وذلك بغرض تأجيرها بطرق مخالفة. وقد تم مصادرتها وتسليمها لإدارة وحدات الذبح بالأمانة؛ ليتم حجزها بحكم الاختصاص؛ مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه العمالة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم.

وأكد "العصيمي" ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد (940) أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة.. مصادرة 13 رأس خيل يؤجرها مخالفون بمواقف حجز السيارات
سبق

نفّذت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولات ميدانية مكثفة على حجز السيارات بالشرائع؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أنه تم تنفيذ جولات رقابية على حجز السيارات بالشرائع؛ أسفرت عن ضبط 13 رأسًا من الخيل يستغلها عمالة وافدة؛ وذلك بغرض تأجيرها بطرق مخالفة. وقد تم مصادرتها وتسليمها لإدارة وحدات الذبح بالأمانة؛ ليتم حجزها بحكم الاختصاص؛ مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه العمالة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم.

وأكد "العصيمي" ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد (940) أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

04 يناير 2021 - 20 جمادى الأول 1442
11:50 AM

مكة.. مصادرة 13 رأس خيل يؤجرها مخالفون بمواقف حجز السيارات

جولات مكثفة لبلدية الشرائع.. و"العصيمي" يدعو للإبلاغ عن الملاحظات

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نفّذت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية الشرائع الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، جولات ميدانية مكثفة على حجز السيارات بالشرائع؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي، أنه تم تنفيذ جولات رقابية على حجز السيارات بالشرائع؛ أسفرت عن ضبط 13 رأسًا من الخيل يستغلها عمالة وافدة؛ وذلك بغرض تأجيرها بطرق مخالفة. وقد تم مصادرتها وتسليمها لإدارة وحدات الذبح بالأمانة؛ ليتم حجزها بحكم الاختصاص؛ مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه العمالة وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحقهم.

وأكد "العصيمي" ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد (940) أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.

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